DAX auf Talfahrt: Steht die Jahresendrallye vor dem Aus?

Der DAX steuert zum Ende der Woche auf den tiefsten Stand seit Juni zu, nachdem er in der ersten Jahreshälfte eine beeindruckende Rallye erlebt hatte. Die Stimmung am Markt hat sich merklich abgekühlt, und die Frage steht im Raum, ob die Jahresendrallye bereits vorbei ist. Am Freitag fiel der DAX zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten und erreichte ein Tagestief von 22.934 Zählern, bevor er sich auf 23.177 Punkte zurückkämpfte, was einem Minus von etwa 0,4 Prozent entspricht. Seit Wochenbeginn hat der Index rund 700 Punkte verloren, was einem Rückgang von etwa 3 Prozent entspricht.

Die Erholung, die durch die starken Quartalszahlen von Nvidia ausgelöst wurde, erwies sich als kurzlebig. Am Donnerstag rutschten die US-Technologieindizes erneut ab, was auch die europäischen Märkte mit nach unten zog. Marktbeobachter äußern Besorgnis, dass selbst positive Nachrichten nicht mehr ausreichen, um die Kurse zu stabilisieren. Thomas Altmann von QC Partners weist darauf hin, dass der DAX den dritten Tag in Folge unterhalb der 200-Tage-Linie schloss, was zuletzt Ende 2023 der Fall war. Jochen Stanzl von der Consorsbank warnt, dass der DAX erst dann eine Bodenbildung erreichen könnte, wenn sich die gegenwärtig erhitzten Gemüter beruhigen.