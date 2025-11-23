DAX auf Talfahrt: Steht die Jahresendrallye vor dem Aus?
Der DAX steuert zum Ende der Woche auf den tiefsten Stand seit Juni zu, nachdem er in der ersten Jahreshälfte eine beeindruckende Rallye erlebt hatte. Die Stimmung am Markt hat sich merklich abgekühlt, und die Frage steht im Raum, ob die Jahresendrallye bereits vorbei ist. Am Freitag fiel der DAX zeitweise unter die Marke von 23.000 Punkten und erreichte ein Tagestief von 22.934 Zählern, bevor er sich auf 23.177 Punkte zurückkämpfte, was einem Minus von etwa 0,4 Prozent entspricht. Seit Wochenbeginn hat der Index rund 700 Punkte verloren, was einem Rückgang von etwa 3 Prozent entspricht.
Die Erholung, die durch die starken Quartalszahlen von Nvidia ausgelöst wurde, erwies sich als kurzlebig. Am Donnerstag rutschten die US-Technologieindizes erneut ab, was auch die europäischen Märkte mit nach unten zog. Marktbeobachter äußern Besorgnis, dass selbst positive Nachrichten nicht mehr ausreichen, um die Kurse zu stabilisieren. Thomas Altmann von QC Partners weist darauf hin, dass der DAX den dritten Tag in Folge unterhalb der 200-Tage-Linie schloss, was zuletzt Ende 2023 der Fall war. Jochen Stanzl von der Consorsbank warnt, dass der DAX erst dann eine Bodenbildung erreichen könnte, wenn sich die gegenwärtig erhitzten Gemüter beruhigen.
Ipek Ozkardeskaya von Swissquote fasst die Situation zusammen: Die Woche endet in einem größeren Dilemma als zu Beginn. Die Märkte rechnen nicht mit einer Zinssenkung durch die US-Notenbank (Fed) im Dezember, während die Renditen japanischer Anleihen weiter steigen. Dies könnte zu einer Rückführung japanischer Gelder ins Heimatland führen. Jürgen Molnar von Robomarkets warnt, dass der DAX, sollte er nachhaltig unter die Marke von 23.000 Punkten rutschen, einen weiteren Rückgang bis zur offenen Kurslücke bei 22.400 Punkten erleben könnte.
Insgesamt zeigt sich, dass die Erleichterung über die Nvidia-Zahlen schnell verflogen ist und die Sorgen um eine mögliche Überbewertung im KI-Sektor sowie die Unsicherheiten bezüglich der Zinspolitik die Märkte belasten. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um zu sehen, ob der DAX sich stabilisieren kann oder ob ein weiterer Rückgang droht.
Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 23.240PKT auf Lang & Schwarz (22. November 2025, 12:58 Uhr) gehandelt.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.