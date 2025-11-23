Bayer triumphiert: FDA genehmigt neues Lungenkrebsmedikament Hyrnuo!

Hyrnuo gehört zur Klasse der Kinase-Hemmer, die das Wachstum von Krebszellen hemmen. Der monatliche Listenpreis für das Medikament beträgt 24.000 US-Dollar. In einer spezifischen Untergruppe von 52 Patienten, die bereits HER2-gerichtete Therapien erhalten hatten, war die Erfolgsquote mit 38 Prozent ebenfalls vielversprechend. Bayer-Manager Chandrasekhar Goda bezeichnete die Zulassung als wertvolle Ergänzung im Behandlungsspektrum für NSCLC-Patienten.

Bayer hat einen bedeutenden Erfolg erzielt, indem das Unternehmen von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA die Zulassung für das Lungenkrebsmedikament Hyrnuo erhalten hat. Dieses Medikament, das den Wirkstoff Sevabertinib enthält, richtet sich an Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC), bei denen Mutationen des HER2-Proteins nachgewiesen wurden. Die Zulassung basiert auf einer klinischen Studie, in der Hyrnuo an 70 Patienten getestet wurde. Bei 71 Prozent der Teilnehmer zeigte das Medikament eine positive Wirkung, indem Tumore schrumpften oder ganz verschwanden.

Mit der Zulassung von Hyrnuo verschärft sich der Wettbewerb im Markt für Lungenkrebsmedikamente. Bayer tritt in Konkurrenz zu anderen bedeutenden Anbietern wie Boehringer Ingelheim, AbbVie sowie den etablierten Therapien Keytruda von Merck und Tagrisso von AstraZeneca. NSCLC ist die häufigste Form von Lungenkrebs und macht 80 bis 85 Prozent aller Fälle aus.

Trotz dieser positiven Nachricht hat die Bayer-Aktie in den letzten Tagen einen Rückgang von fast 9 Prozent erlebt. Am Donnerstag zeigte sich die Aktie jedoch leicht erholt und notierte um 12:00 MEZ bei 27,06 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aktie dennoch einen Anstieg von über 39 Prozent verzeichnet, was auf eine insgesamt positive Entwicklung hindeutet.

Die FDA-Zulassung von Hyrnuo stellt eine neue Therapieoption für die geschätzten 84.000 Patienten dar, die jährlich mit HER2-mutiertem NSCLC diagnostiziert werden. Diese Patienten haben in der Regel eine schlechte Prognose und nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten. Die Zulassung ist jedoch zunächst beschleunigt und hängt von weiteren klinischen Studien ab, um den langfristigen Nutzen des Medikaments zu bestätigen. Die Entwicklung von Hyrnuo könnte somit nicht nur Bayer, sondern auch den betroffenen Patienten neue Hoffnung bieten.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,31 % und einem Kurs von 27,62EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.