Walmart übertrifft Erwartungen: Starkes Wachstum trotz wirtschaftlicher Herausforderungen!

Laut den Ergebnissen stammten etwa zwei Drittel des Wachstums von Haushalten mit einem Einkommen über 100.000 US-Dollar, wobei ein Großteil dieser Dynamik auf Walmart+-Abonnenten zurückzuführen ist, die von einer kostenlosen Lieferung am selben oder nächsten Tag profitieren. Die Wall Street hatte einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,60 US-Dollar und einen Umsatz von 175,17 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Walmart übertraf diese Erwartungen mit einem EPS von 0,62 US-Dollar und einem Umsatz von 179,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Walmart hat im dritten Quartal 2023 trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen und einer sinkenden Konsumstimmung bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Der Einzelhändler veröffentlichte am Donnerstag seinen Quartalsbericht, der die Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher vor den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen beleuchtet. Besonders im Fokus stehen die Gewinnmargen des Unternehmens.

Das E-Commerce-Geschäft von Walmart wuchs weltweit um 27 Prozent, wobei alle Geschäftssegmente ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichneten. Der vergleichbare Umsatz in den USA stieg um 4,5 Prozent, unterstützt durch starke Leistungen in allen Kategorien. Angesichts dieser positiven Entwicklung hebt Walmart seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4,8 bis 5,1 Prozent sowie einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses um 4,8 bis 5,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird zwischen 2,58 und 2,63 US-Dollar prognostiziert.

Walmart kündigte zudem einen Wechsel seiner Aktiennotierung von der New Yorker Börse zur Nasdaq für Dezember an. CEO Doug McMillon äußerte sich optimistisch über die Marktanteile, die Walmart im E-Commerce gewinnt, und betonte die Verbesserungen in der Liefergeschwindigkeit sowie im Bestandsmanagement.

Die positiven Quartalszahlen führten zu einem Anstieg der Walmart-Aktie um 6,5 Prozent im frühen US-Handel. Die US-Bank JPMorgan bewertete die Ergebnisse als solide und bestätigte die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar. Analyst Christopher Horvers wies jedoch darauf hin, dass einige Herausforderungen in Bezug auf die Margen weiterhin bestehen. Insgesamt zeigt Walmart eine starke Leistung und eine positive Marktpositionierung, die das Unternehmen gut für die kommenden Monate rüstet.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 105,3EUR auf NYSE (22. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.