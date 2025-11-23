    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart
    Walmart übertrifft Erwartungen: Starkes Wachstum trotz wirtschaftlicher Herausforderungen!

    Foto: Seth Perlman - dpa

    Walmart hat im dritten Quartal 2023 trotz herausfordernder wirtschaftlicher Bedingungen und einer sinkenden Konsumstimmung bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Der Einzelhändler veröffentlichte am Donnerstag seinen Quartalsbericht, der die Widerstandsfähigkeit der US-Verbraucher vor den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen beleuchtet. Besonders im Fokus stehen die Gewinnmargen des Unternehmens.

    Laut den Ergebnissen stammten etwa zwei Drittel des Wachstums von Haushalten mit einem Einkommen über 100.000 US-Dollar, wobei ein Großteil dieser Dynamik auf Walmart+-Abonnenten zurückzuführen ist, die von einer kostenlosen Lieferung am selben oder nächsten Tag profitieren. Die Wall Street hatte einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,60 US-Dollar und einen Umsatz von 175,17 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Walmart übertraf diese Erwartungen mit einem EPS von 0,62 US-Dollar und einem Umsatz von 179,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Das E-Commerce-Geschäft von Walmart wuchs weltweit um 27 Prozent, wobei alle Geschäftssegmente ein Wachstum von über 20 Prozent verzeichneten. Der vergleichbare Umsatz in den USA stieg um 4,5 Prozent, unterstützt durch starke Leistungen in allen Kategorien. Angesichts dieser positiven Entwicklung hebt Walmart seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Das Unternehmen erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4,8 bis 5,1 Prozent sowie einen Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses um 4,8 bis 5,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird zwischen 2,58 und 2,63 US-Dollar prognostiziert.

    Walmart kündigte zudem einen Wechsel seiner Aktiennotierung von der New Yorker Börse zur Nasdaq für Dezember an. CEO Doug McMillon äußerte sich optimistisch über die Marktanteile, die Walmart im E-Commerce gewinnt, und betonte die Verbesserungen in der Liefergeschwindigkeit sowie im Bestandsmanagement.

    Die positiven Quartalszahlen führten zu einem Anstieg der Walmart-Aktie um 6,5 Prozent im frühen US-Handel. Die US-Bank JPMorgan bewertete die Ergebnisse als solide und bestätigte die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 128 US-Dollar. Analyst Christopher Horvers wies jedoch darauf hin, dass einige Herausforderungen in Bezug auf die Margen weiterhin bestehen. Insgesamt zeigt Walmart eine starke Leistung und eine positive Marktpositionierung, die das Unternehmen gut für die kommenden Monate rüstet.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
