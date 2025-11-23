Novartis plant Mega-Fabrik in den USA: Wachstumsziele bis 2029!
Der Pharmakonzern Novartis hat ambitionierte Wachstumsziele für die kommenden Jahre formuliert und plant den Bau einer neuen Mega-Fabrik in den USA. Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass es für den Zeitraum von 2024 bis 2029 ein jährliches Umsatzwachstum von 6 Prozent anstrebt. Diese Prognose wurde kürzlich im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences von zuvor 5 auf 6 Prozent angehoben. Der Zeitraum für die Mittelfristziele wurde zudem auf 2025 bis 2030 verschoben, wobei ein durchschnittliches Wachstum von 5 bis 6 Prozent zu konstanten Wechselkursen angestrebt wird. Ab 2029 plant Novartis, eine operative Kerngewinnmarge von über 40 Prozent zu erreichen.
Die Ankündigung des Baus einer neuen Produktionsstätte in North Carolina, die ab 2027/2028 in Betrieb gehen soll, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Produktion für den US-Markt vor Ort zu konzentrieren. In den neuen Werken in Durham und Morrisville sollen bis Ende 2030 rund 700 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Gouverneur von North Carolina, Josh Stein, betonte, dass diese Investition die lokale Wirtschaft stärken und die Herstellung lebensrettender Medikamente in der Region sichern wird.
Trotz dieser positiven Entwicklungen hat die Novartis-Aktie in den letzten Tagen an Wert verloren und verzeichnete einen Rückgang von knapp 4 Prozent. Analysten der Privatbank Berenberg haben das Kursziel für die Aktie von 89 auf 92 Franken angehoben, jedoch die Einstufung auf "Hold" belassen. Für 2026 erwarten sie nur geringe Umsatzsteigerungen, während einige Medikamente wie Kisqali, Kesimpta, Pluvicto und Scemblix weiterhin starkes Wachstum generieren könnten. Ältere Produkte stehen hingegen unter Druck durch Generika.
Konzernchef Vas Narasimhan betonte, dass Novartis durch gezielte Zukäufe und Investitionen in Forschung und Entwicklung gut für die Zukunft aufgestellt sei. Das Unternehmen arbeitet an über 30 neuen Arzneimitteln mit hohem Wertpotenzial und erwartet in den nächsten zwei Jahren über 15 wichtige Studienergebnisse, die für Zulassungen entscheidend sein könnten. Viele dieser Produkte werden voraussichtlich bis weit in die 2030er-Jahre patentgeschützt sein, was für das langfristige Wachstum von Bedeutung ist. Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleibt Novartis optimistisch hinsichtlich seiner Wachstumsstrategie und der Profitabilität.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 110,8EUR auf Lang & Schwarz (22. November 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.
