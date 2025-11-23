Novartis plant Mega-Fabrik in den USA: Wachstumsziele bis 2029!

Der Pharmakonzern Novartis hat ambitionierte Wachstumsziele für die kommenden Jahre formuliert und plant den Bau einer neuen Mega-Fabrik in den USA. Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass es für den Zeitraum von 2024 bis 2029 ein jährliches Umsatzwachstum von 6 Prozent anstrebt. Diese Prognose wurde kürzlich im Zuge der Übernahme von Avidity Biosciences von zuvor 5 auf 6 Prozent angehoben. Der Zeitraum für die Mittelfristziele wurde zudem auf 2025 bis 2030 verschoben, wobei ein durchschnittliches Wachstum von 5 bis 6 Prozent zu konstanten Wechselkursen angestrebt wird. Ab 2029 plant Novartis, eine operative Kerngewinnmarge von über 40 Prozent zu erreichen.

Die Ankündigung des Baus einer neuen Produktionsstätte in North Carolina, die ab 2027/2028 in Betrieb gehen soll, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Produktion für den US-Markt vor Ort zu konzentrieren. In den neuen Werken in Durham und Morrisville sollen bis Ende 2030 rund 700 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der Gouverneur von North Carolina, Josh Stein, betonte, dass diese Investition die lokale Wirtschaft stärken und die Herstellung lebensrettender Medikamente in der Region sichern wird.