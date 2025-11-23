    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    Delivery Hero: Morgan Stanley überschreitet 5,6% Stimmrechtsanteil!

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Am 20. November 2025 veröffentlichte die Delivery Hero SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die von EQS News übermittelt wurde. Diese Mitteilung informiert über den Erwerb und die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten durch Morgan Stanley, die nun eine bedeutende Beteiligung an dem Unternehmen halten. Der rechtliche Sitz von Morgan Stanley befindet sich in Wilmington, Delaware, USA.

    Die Mitteilung bezieht sich auf einen Stichtag, den 13. November 2025, an dem Morgan Stanley die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritt. Aktuell hält Morgan Stanley insgesamt 5,60 % der Stimmrechte an Delivery Hero, bestehend aus 2,58 % direkten Stimmrechten und 3,02 % aus verschiedenen Finanzinstrumenten. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der Morgan Stanley 4,76 % der Stimmrechte hielt.

    Die Einzelheiten der Stimmrechtsbestände zeigen, dass Morgan Stanley 7.691.332 Stimmrechte direkt und 5.024.634 Stimmrechte über verschiedene Finanzinstrumente hält, darunter Equity Call- und Put-Optionen sowie Equity Swaps. Diese Instrumente ermöglichen es Morgan Stanley, die Stimmrechte in der Zukunft zu beeinflussen, was die strategische Position des Unternehmens in Bezug auf Delivery Hero stärkt.

    Die Mitteilung wirft auch ein Licht auf die aktuelle Wahrnehmung von Delivery Hero im Markt. Während das Unternehmen in Deutschland oft kritisch betrachtet wird, insbesondere aufgrund seiner Schwierigkeiten, im Heimatmarkt Fuß zu fassen, wird es international als potenzieller globaler Tech-Konzern angesehen. Diese unterschiedliche Wahrnehmung könnte für Anleger sowohl Risiken als auch Chancen darstellen.

    Analysten und Investoren sind sich uneinig über die Zukunft von Delivery Hero. Einige sehen in der Komplexität der Unternehmensstruktur und den ständigen Veränderungen, wie neuen Deals und regulatorischen Auflagen, eine Möglichkeit, in ein wachstumsstarkes Unternehmen zu investieren. Andere hingegen sind skeptisch und befürchten, dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, nachhaltig profitabel zu wirtschaften.

    Insgesamt bleibt Delivery Hero ein spannendes, aber auch herausforderndes Investment, das von der Marktstimmung und den strategischen Entscheidungen von Großaktionären wie Morgan Stanley stark beeinflusst wird.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
