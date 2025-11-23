CTS Eventim: Umsatz und Gewinn steigen – Aktie reagiert positiv!

Im Segment Ticketing setzte sich der Wachstumstrend fort, obwohl das Vorjahresquartal durch einmalige Einnahmen, wie die aus den Olympischen Spielen in Paris 2024, begünstigt war. Der Umsatz im Ticketing-Segment stieg um 2,1 Prozent auf 211 Millionen Euro, während das bereinigte EBITDA um 8,1 Prozent auf 91 Millionen Euro zulegte. Die EBITDA-Marge erreichte 43,1 Prozent, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

CTS Eventim, Europas führender Ticketvermarkter und Konzertveranstalter, hat im dritten Quartal 2025 sowohl Umsatz als auch Gewinn gesteigert. Der Überschuss erhöhte sich von 56,2 Millionen Euro im Vorjahr auf 59,8 Millionen Euro, während der Umsatz um 3,5 Prozent auf 854,2 Millionen Euro wuchs. Konzernchef Klaus-Peter Schulenberg bekräftigte die Jahresziele, die eine moderate Steigerung von Umsatz und bereinigtem operativen Gewinn (EBITDA) vorsehen. Die Aktie des Unternehmens reagierte positiv und stieg um etwa zwei Prozent.

Im Bereich Live Entertainment verbesserte sich die Profitabilität erheblich. Der Umsatz stieg um 5,5 Prozent auf 663 Millionen Euro, und das bereinigte EBITDA wuchs um 27 Prozent auf 46,3 Millionen Euro. Dies führte zu einer EBITDA-Marge von 7,0 Prozent, die sich nach einem schwachen ersten Halbjahr deutlich erholte.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 wuchs der Konzernumsatz um 6,0 Prozent auf 2,148 Milliarden Euro, während das bereinigte EBITDA um 4,7 Prozent auf 337,9 Millionen Euro anstieg. Die EBITDA-Marge lag bei 15,7 Prozent, leicht unter dem Vorjahreswert von 15,9 Prozent.

Die positive Entwicklung im dritten Quartal wird durch eine konsequente Modernisierung der technologischen Infrastruktur, Prozessoptimierungen und Synergien aus Akquisitionen unterstützt. Das Unternehmen plant, diese Fortschritte zu nutzen, um weiteres Wachstum zu generieren.

Analysten von Jefferies bewerten die Ergebnisse positiv und haben das Kursziel für die Aktie auf 115 Euro festgelegt, was die starke Leistung des Unternehmens und die Bestätigung des Jahresausblicks widerspiegelt. CTS Eventim bleibt damit auf einem soliden Wachstumskurs, trotz der Herausforderungen im konjunkturellen Umfeld.

Die CTS Eventim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,12 % und einem Kurs von 84,55EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.