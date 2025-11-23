Eli Lilly knackt 1 Billion Dollar: Erfolgsgeheimnisse und Zukunftspläne!

Die positive Entwicklung der Aktie hat auch große US-Banken dazu veranlasst, ihre Kursziele nach oben anzupassen. JPMorgan sieht ein Potenzial bis zu 1.150 Dollar, während die Citigroup sogar Kursziele von bis zu 1.500 Dollar in Aussicht stellt. Beide Banken haben die Aktien von Eli Lilly auf ihre Kauflisten gesetzt, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

Eli Lilly hat am Freitag als erstes Pharmaunternehmen die Marke von einer Billion US-Dollar Börsenwert überschritten. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg seit Ende Oktober um über 30 Prozent und erreichte zuletzt einen Wert von etwa 1.060 Dollar. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein für den Pharmakonzern, der vor allem von seinen erfolgreichen Diabetesmedikamenten Mounjaro und Zepbound profitiert. Im dritten Quartal 2023 konnte Eli Lilly den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 Prozent auf 17,6 Milliarden Dollar steigern und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Konzernchef David Ricks erhöhte daraufhin die Jahresprognosen.

Eli Lilly plant zudem eine Expansion in Europa, indem ein neues Werk in den Niederlanden errichtet werden soll. Für den Bau sind Investitionen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro) vorgesehen. In der Küstenstadt Katwijk sollen künftig oral einzunehmende Medikamente produziert werden, was die Produktionskapazitäten des Unternehmens erheblich erweitern wird.

Analyst Chris Schott von JPMorgan äußerte sich nach einem Treffen mit den Führungskräften von Eli Lilly sehr positiv über die zukünftigen Aussichten des Unternehmens. Er betonte, dass Eli Lilly auf dem Heimatmarkt weiterhin Marktanteile gewinnen könne und dass die internationalen Märkte, insbesondere im Bereich der Gewichtsreduktionsprodukte, noch großes Wachstumspotenzial bieten.

Insgesamt zeigt die Entwicklung von Eli Lilly, dass das Unternehmen nicht nur von seinen bestehenden Produkten profitiert, sondern auch in der Lage ist, neue Märkte zu erschließen und seine Produktionskapazitäten auszubauen. Dies könnte zu einer weiterhin positiven Entwicklung des Aktienkurses und des Unternehmenswerts führen.

Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 1.060EUR auf NYSE (22. November 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.