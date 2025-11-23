    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    IONOS startet Aktienrückkaufprogramm: 60 Millionen Euro für Investoren!

    Die IONOS Group SE hat ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das bis zu 2 Millionen eigene Aktien für insgesamt bis zu 60 Millionen Euro umfasst. Dies entspricht etwa 1,4 Prozent des Grundkapitals des Unternehmens. Der Rückkauf soll spätestens bis zum 30. April 2026 durchgeführt werden und dient unter anderem der Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Das Unternehmen hat jedoch die Flexibilität, die zurückgekauften Aktien auch für andere in der Hauptversammlung genehmigte Zwecke zu verwenden.

    Das Rückkaufprogramm wurde am Freitag, dem 21. November 2025, bekannt gegeben und erfolgt im Rahmen einer Ermächtigung, die durch eine außerordentliche Hauptversammlung am 26. Januar 2023 erteilt wurde. Diese Ermächtigung erlaubt es IONOS, bis zu 10 Prozent des bestehenden Grundkapitals zurückzukaufen. Bislang hat das Unternehmen bereits 2.350.000 eigene Aktien erworben, was etwa 1,7 Prozent des Grundkapitals entspricht. Aktuell hält IONOS 1.153.361 eigene Aktien, was 0,82 Prozent des Grundkapitals ausmacht.

    Die Aktie von IONOS reagierte positiv auf die Ankündigung des Rückkaufprogramms und legte nachbörslich um fast 3 Prozent zu. Dies könnte auf das Vertrauen der Investoren in die Strategie des Unternehmens hinweisen, die eigene Kapitalstruktur zu optimieren und den Aktionären einen Mehrwert zu bieten.

    Das Rückkaufprogramm wird sich an den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 orientieren, die die Marktintegrität und den Schutz der Investoren gewährleisten soll. IONOS behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit einzustellen, was eine gewisse Flexibilität in der Umsetzung ermöglicht.

    Insgesamt zeigt die Entscheidung von IONOS, ein Aktienrückkaufprogramm aufzulegen, das Bestreben des Unternehmens, seine Aktionäre zu belohnen und gleichzeitig die eigene Aktienstruktur zu optimieren. Analysten und Investoren werden die Entwicklung des Programms und dessen Auswirkungen auf den Aktienkurs sowie die finanzielle Gesundheit des Unternehmens genau beobachten.



    IONOS Group

    +2,64 %
    +0,94 %
    -22,46 %
    -29,23 %
    +17,58 %
    +29,83 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 27,20EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.



