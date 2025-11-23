US-Plan zur Ukraine: Umstrittene Zugeständnisse und neue Hoffnung auf Frieden

Die US-Regierung, vertreten durch eine Delegation unter Leitung von Daniel Driscoll, hat die Pläne in Kiew präsentiert. US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt bezeichnete den Plan als vorteilhaft für beide Seiten. Europäische Unterstützer der Ukraine reagierten jedoch überrascht und skeptisch, da sie in den Verhandlungen stets einbezogen werden möchten. Bundesaußenminister Johann Wadephul bezeichnete den Vorschlag als Beitrag zur Konfliktlösung, jedoch nicht als endgültigen Plan.

Die US-Regierung hat einen neuen Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vorgestellt, der zahlreiche umstrittene Vorschläge enthält. Der 28 Punkte umfassende Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichtet, ihr Heer auf 600.000 Soldaten reduziert und Gebietsabtretungen an Russland akzeptiert. Dies betrifft insbesondere die Krim sowie die besetzten Gebiete Donezk und Luhansk, die als faktisch russisch anerkannt werden sollen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zurückhaltend zu den Vorschlägen, zeigte sich jedoch gesprächsbereit und betonte die Notwendigkeit, an den einzelnen Punkten zu arbeiten.

Im Gegenzug zu den Zugeständnissen der Ukraine sollen „zuverlässige Sicherheitsgarantien“ der USA in Aussicht gestellt werden, deren genaue Ausgestaltung jedoch unklar bleibt. Russland soll im Rahmen des Plans auf weitere Gebietsansprüche verzichten und sich gesetzlich verpflichten, Aggressionen gegenüber Europa und der Ukraine abzulehnen. Zudem wird vorgeschlagen, beschlagnahmtes russisches Staatsvermögen zur Unterstützung des Wiederaufbaus in der Ukraine zu verwenden.

Ein zentraler Punkt des Plans ist die Bildung einer amerikanisch-russischen Arbeitsgruppe zur Überwachung der Einhaltung der Abmachungen sowie die Einsetzung eines „Friedensrats“ unter der Leitung von Donald Trump. Der Waffenstillstand soll nach dem Rückzug der Truppen und der Zustimmung aller Parteien in Kraft treten, gefolgt von Wahlen in der Ukraine innerhalb von 100 Tagen nach Abschluss des Abkommens.

Die USA haben zudem wirtschaftliche Vorteile aus dem Plan angestrebt, indem sie von Projekten im Energiesektor und der Ausbeutung seltener Erden profitieren möchten. Gleichzeitig wird Russland eine Rückkehr in die Weltwirtschaft und die G8 in Aussicht gestellt. Der Plan steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass alle beteiligten Parteien zustimmen, was angesichts der Komplexität der Situation und der unterschiedlichen Interessen schwierig sein könnte.

