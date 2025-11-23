BNP Paribas stärkt Kapitalpuffer und startet Aktienrückkaufprogramm!

Bankchef Jean-Laurent Bonnafé betont, dass ein zentraler Fokus auf die Kosten gelegt wird. Für das kommende Jahr soll der Kostenanteil an den Erträgen auf 61 Prozent gesenkt werden, mit dem Ziel, diese Quote bis 2028 auf 58 Prozent zu reduzieren. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Strategie zur Verbesserung der finanziellen Stabilität und Rentabilität der Bank.

Die französische Großbank BNP Paribas hat angekündigt, ihren Kapitalpuffer zu stärken und gleichzeitig ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien zu initiieren. In einer Mitteilung aus Paris erklärte das Geldhaus, dass die Quote des harten Kernkapitals bis 2027 auf 13 Prozent steigen soll. Zum Ende des dritten Quartals 2023 lag diese Quote bei 12,5 Prozent. Die Bank plant zudem, die Rendite auf das materielle Eigenkapital bis 2028 auf 13 Prozent zu erhöhen, was eine Steigerung um 2,1 Prozentpunkte im Vergleich zu 2024 bedeutet.

Im Rahmen des Rückkaufprogramms wird BNP Paribas 1,15 Milliarden Euro investieren, wobei der Start des Programms für November 2023 geplant ist. Diese Entscheidung wurde an den Märkten positiv aufgenommen, was sich in einem Anstieg der BNP-Aktie um fünf Prozent am Nachmittag der Bekanntgabe niederschlug.

Die Maßnahmen zur Stärkung des Kapitalpuffers und zur Verbesserung der Rendite sind in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld von Bedeutung, in dem Banken zunehmend unter Druck stehen, ihre Eigenkapitalquoten zu optimieren und gleichzeitig den Aktionären attraktive Renditen zu bieten. BNP Paribas zeigt mit diesen Schritten, dass sie bestrebt ist, ihre finanzielle Position zu festigen und gleichzeitig das Vertrauen der Investoren zu gewinnen.

Insgesamt deutet die Strategie von BNP Paribas auf eine proaktive Herangehensweise hin, um sowohl die Eigenkapitalbasis zu stärken als auch die Effizienz zu steigern. Die Kombination aus Kapitalaufbau und Aktienrückkäufen könnte sich als vorteilhaft erweisen, um das Wachstum und die Stabilität der Bank in den kommenden Jahren zu sichern.

