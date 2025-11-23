Vergleich zwischen K+S und BUND: Schutz des Grundwassers gesichert!
Im Streit um die Erweiterung der Halde Hattorf an der hessisch-thüringischen Grenze haben der Bergbaukonzern K+S und der Umweltverein BUND einen Vergleich erzielt. K+S verpflichtet sich, die Halde gegen Salzwasser aus der geplanten dritten Erweiterung abzudichten. Im Gegenzug zieht der BUND seinen Eilantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel zurück, der sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung richtete.
Dieser Vergleich wird von K+S als wichtig für die Planungssicherheit der Kaliproduktion in Osthessen angesehen. Das Unternehmen betont, dass ein erfolgreicher Eilantrag des BUND zu längeren Produktionsunterbrechungen geführt hätte. Jörg Nitsch, der Vorsitzende des BUND Hessen, äußerte sich positiv über den Vergleich und erklärte, dass der drohende, vermeidbare Salzeintrag in das Grundwasser nun abgewendet sei. Er hatte zuvor gewarnt, dass ohne Abdichtung bis zu eine Million Kubikmeter Salzabwasser in das Grundwasser unter der Halde eindringen könnten. Der BUND fordert zudem, dass K+S auch die bestehenden Halden abdichtet, um die Einleitung von salzhaltigem Abwasser in die Werra zu reduzieren.
K+S plant, die Halde in Hattorf mit einer Dichtschicht von neuen Bereichen abzugrenzen, auch wenn dies laut Finanzvorstand Jens Christian Keuthen keinen signifikanten Umweltvorteil bringe. Er betont, dass die Auswirkungen der Haldenerweiterung auf das Grundwasser bereits durch bestehende Maßnahmen wie Untergrundabdichtungen und Tiefendrainagen minimiert werden. Das Regierungspräsidium Kassel hat daher den Antrag von K+S genehmigt, in der Erweiterungsphase auf eine hydraulische Trennung zu verzichten. K+S kritisiert die wiederholte Infragestellung dieser Genehmigung durch gerichtliche Eilanträge.
Insgesamt zeigt der Vergleich zwischen K+S und dem BUND, wie wichtig die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und Umweltschutz ist. Während K+S die Notwendigkeit der Kaliproduktion unterstreicht, bleibt der BUND wachsam und setzt sich für den Schutz des Grundwassers ein. Der Ausgang dieses Konflikts könnte weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung der Region und die Praktiken im Bergbau haben.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 11,04EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
