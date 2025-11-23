Vergleich zwischen K+S und BUND: Schutz des Grundwassers gesichert!

Im Streit um die Erweiterung der Halde Hattorf an der hessisch-thüringischen Grenze haben der Bergbaukonzern K+S und der Umweltverein BUND einen Vergleich erzielt. K+S verpflichtet sich, die Halde gegen Salzwasser aus der geplanten dritten Erweiterung abzudichten. Im Gegenzug zieht der BUND seinen Eilantrag vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel zurück, der sich gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Erweiterung richtete.

Dieser Vergleich wird von K+S als wichtig für die Planungssicherheit der Kaliproduktion in Osthessen angesehen. Das Unternehmen betont, dass ein erfolgreicher Eilantrag des BUND zu längeren Produktionsunterbrechungen geführt hätte. Jörg Nitsch, der Vorsitzende des BUND Hessen, äußerte sich positiv über den Vergleich und erklärte, dass der drohende, vermeidbare Salzeintrag in das Grundwasser nun abgewendet sei. Er hatte zuvor gewarnt, dass ohne Abdichtung bis zu eine Million Kubikmeter Salzabwasser in das Grundwasser unter der Halde eindringen könnten. Der BUND fordert zudem, dass K+S auch die bestehenden Halden abdichtet, um die Einleitung von salzhaltigem Abwasser in die Werra zu reduzieren.