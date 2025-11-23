77% der MINT-Fachkräfte nutzen KI ohne Erlaubnis – Ein gefährlicher Trend!

Die unautorisierte Nutzung von KI birgt erhebliche Risiken. Experten warnen vor rechtlichen Konsequenzen, da die Verwendung solcher Tools gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) oder Geheimhaltungsverträge verstoßen kann. Insbesondere besteht die Gefahr, dass Mitarbeiter sensible Daten, wie Kundendaten oder interne Dokumente, unbemerkt in KI-Anwendungen hochladen. Die Anbieter dieser KI-Tools könnten diese Daten speichern und für Trainingszwecke verwenden, was zu hohen Bußgeldern führen kann, insbesondere wenn keine Auftragsverarbeitungsverträge bestehen.

Immer mehr Fachkräfte in den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) nutzen Künstliche Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz ohne die Genehmigung ihrer Arbeitgeber. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die von der britischen Personalberatung Sthree in Auftrag gegeben wurde, verwenden in Deutschland 77 Prozent der MINT-Fachkräfte KI-Tools wie ChatGPT oder Google Gemini, ohne dass diese von der IT-Abteilung oder der Geschäftsführung freigegeben wurden. Dies zeigt einen besorgniserregenden Trend zur sogenannten "Schatten-IT".

Zusätzlich können Entscheidungen auf Basis von unzureichend getesteten KI-Tools getroffen werden, was die internen Betriebsabläufe gefährden könnte. Die Studie befragte insgesamt 5.391 MINT-Fachkräfte aus verschiedenen Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Deutschland, die Niederlande, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate. Über alle sechs Länder hinweg gaben 64 Prozent der Befragten an, KI-Tools ohne Genehmigung ihrer Vorgesetzten zu nutzen. In Deutschland verwenden 23 Prozent der MINT-Fachkräfte diese nicht autorisierten Tools mindestens einmal täglich, 29 Prozent mindestens einmal wöchentlich und 12 Prozent zumindest einmal im Monat.

Die Hauptmotivation für die Nutzung nicht genehmigter KI-Tools ist der Wunsch nach Effizienz. Ein Drittel der Befragten (34 Prozent) gibt an, dass sie diese Tools nutzen, um ihre Arbeit zu beschleunigen. Zudem sehen drei Viertel der Befragten generelle Produktivitätsvorteile. Technische Neugier spielt ebenfalls eine Rolle: 29 Prozent der Fachkräfte glauben, dass sie durch die Nutzung von KI-Tools Kenntnisse erwerben können, die ihr Arbeitgeber oder Team nicht bereitstellt.

Insgesamt zeigt die Umfrage, dass MINT-Fachkräfte in Deutschland risikobereiter sind als in anderen Ländern, was die unautorisierte Nutzung von KI betrifft.

