TAKKT AG: 125 Millionen Euro Wertberichtigung – Was bedeutet das für Anleger?

Die TAKKT AG hat in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung eine bevorstehende Wertberichtigung von Geschäfts- und Firmenwerten in Höhe von rund 125 Millionen Euro angekündigt. Diese Maßnahme betrifft insbesondere die US-amerikanischen Geschäftsbereiche Cenbert, Displays2Go und National Business Furniture. Die Notwendigkeit dieser Wertberichtigungen ist auf ein schwieriges Marktumfeld in den USA zurückzuführen, das durch Zollstreitigkeiten geprägt ist. Die Höhe der Impairments übersteigt die bisherigen Schätzungen von 60 Millionen Euro und wird voraussichtlich zu einem signifikant negativen Ergebnis je Aktie führen. Trotz dieser Anpassungen bleibt die Unternehmensguidance für Umsatz, EBITDA und Cashflow unverändert.

Zusätzlich hat das Management eine Überarbeitung der Dividendenpolitik beschlossen. Die bisherige Mindestdividende von 0,60 Euro je Aktie wird nicht fortgeführt, da die aktuellen Konsensschätzungen für die Dividende 2025 von 0,35 Euro als zu hoch erachtet werden. Der Vorstand plant, die neue Dividendenpolitik Anfang 2026 zu präsentieren, wobei die Ausschüttung voraussichtlich unter den Markterwartungen liegen wird. Diese Entscheidung signalisiert, dass eine rasche Erholung der Margen auf das frühere Niveau nicht mehr erwartet wird.