TAKKT AG: 125 Millionen Euro Wertberichtigung – Was bedeutet das für Anleger?
Die TAKKT AG hat in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung eine bevorstehende Wertberichtigung von Geschäfts- und Firmenwerten in Höhe von rund 125 Millionen Euro angekündigt. Diese Maßnahme betrifft insbesondere die US-amerikanischen Geschäftsbereiche Cenbert, Displays2Go und National Business Furniture. Die Notwendigkeit dieser Wertberichtigungen ist auf ein schwieriges Marktumfeld in den USA zurückzuführen, das durch Zollstreitigkeiten geprägt ist. Die Höhe der Impairments übersteigt die bisherigen Schätzungen von 60 Millionen Euro und wird voraussichtlich zu einem signifikant negativen Ergebnis je Aktie führen. Trotz dieser Anpassungen bleibt die Unternehmensguidance für Umsatz, EBITDA und Cashflow unverändert.
Zusätzlich hat das Management eine Überarbeitung der Dividendenpolitik beschlossen. Die bisherige Mindestdividende von 0,60 Euro je Aktie wird nicht fortgeführt, da die aktuellen Konsensschätzungen für die Dividende 2025 von 0,35 Euro als zu hoch erachtet werden. Der Vorstand plant, die neue Dividendenpolitik Anfang 2026 zu präsentieren, wobei die Ausschüttung voraussichtlich unter den Markterwartungen liegen wird. Diese Entscheidung signalisiert, dass eine rasche Erholung der Margen auf das frühere Niveau nicht mehr erwartet wird.
Die Analysten von Montega AG haben daraufhin ihre Dividendenerwartungen für 2025 auf 0,15 Euro je Aktie gesenkt, nachdem sie bereits zuvor Anpassungen vorgenommen hatten. Das Kursziel wurde ebenfalls von 8,00 Euro auf 7,00 Euro reduziert, wobei die Kaufempfehlung aufrechterhalten wird. Montega sieht in der Neuausrichtung der Unternehmensstrategie und der realistischen Mehrjahresplanung eine positive Entwicklung, die auf einen möglichen Turnaround im Jahr 2026 hindeutet.
Die Wertberichtigungen und die Anpassung der Dividendenpolitik reflektieren die Herausforderungen, mit denen TAKKT konfrontiert ist, und unterstreichen die Notwendigkeit einer strategischen Neuausrichtung. Die Analysten erwarten, dass die langfristigen EBITDA-Margen von 9,5% auf 9,0% gesenkt werden müssen, was die Unsicherheiten im aktuellen Marktumfeld widerspiegelt. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen bleibt TAKKT ein Unternehmen mit Potenzial, das in der Lage ist, sich an die veränderten Marktbedingungen anzupassen.
Die TAKKT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 3,885EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
