PANDION AG: Anleihegläubiger stimmen mit 100 % für Finanzierungsprolongation!

Die Anleihegläubiger stimmten mehreren wichtigen Änderungen zu, darunter die Erhöhung des Zinssatzes auf 8,00 % p.a., die Einführung halbjährlicher Zinszahlungen sowie die Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis zum 5. August 2028. Zudem wurde beschlossen, vierteljährliche Berichte über die Finanzlage des Unternehmens zu erstellen und halbjährliche Investorenveranstaltungen per Telefonkonferenz abzuhalten. Eine vorzeitige Teilrückzahlung von 10 % des Gesamtnennbetrags der Anleihe ist für den 31. Dezember 2027 vorgesehen.

Die PANDION AG, ein führender Projektentwickler für Wohn- und Gewerbeimmobilien in deutschen A-Städten, hat eine bedeutende Zustimmung von nahezu 100 % der Anleihegläubiger für die Prolongation ihrer Unternehmensanleihe 2021/2026 erhalten. Diese Abstimmung fand zwischen dem 17. und 19. November 2025 statt und erreichte eine Teilnahmequote von etwa 55 % des ausstehenden Anleihevolumens (ISIN: DE000A289YC5 / WKN A289YC).

Diese Prolongation ist Teil eines umfassenden Plans zur Neuausrichtung der Finanzierungsstruktur der PANDION AG. Der Vorstand, Reinhold Knodel, betonte die Bedeutung dieser Zustimmung für die Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens. Die Zustimmung der Anleihegläubiger wird als wesentlicher Schritt angesehen, um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft zu sichern. Die PANDION AG plant, die Fristenkongruenz zwischen den Tilgungen der Finanzierungen und den Projektverkäufen wiederherzustellen.

Zusätzlich zu dieser Anleiheprolongation hat das Unternehmen einen Finanzierungsvertrag mit einem global tätigen Finanzinvestor über 100 Millionen Euro angekündigt, dessen Umsetzung jedoch noch von der Erfüllung bestimmter Auszahlungsvoraussetzungen abhängt. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Liquidität des Unternehmens nachhaltig zu stabilisieren.

Die PANDION AG, die seit 2002 tätig ist, hat sich auf die Entwicklung hochwertiger Wohnprojekte spezialisiert und expandiert seit 2014 auch im Gewerbebereich. Aktuell plant das Unternehmen den Bau von über 4.100 Wohnungen und 14 größeren Büroobjekten in verschiedenen deutschen Städten. Mit rund 200 Mitarbeitern an mehreren Standorten ist die PANDION AG gut positioniert, um ihre Wachstumsziele zu erreichen.

PANDION Unternehmensanleihe 5,50 % bis 02/26 wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 78,15EUR auf Stuttgart (21. November 2025, 21:45 Uhr) gehandelt.