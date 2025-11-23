Sino AG auf dem Eigenkapitalforum: Chancen durch Trade Republic-Beteiligung!
Die sino AG, ein Unternehmen im Bereich High End Brokerage, wird am 24. November 2025 auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main vertreten sein. CEO Ingo Hillen wird um 17:25 Uhr eine Präsentation über die Geschäftsfeldentwicklung der sino AG halten und steht im Vorfeld für Gespräche zur Verfügung. Interessierte können die Präsentation auf der Unternehmenswebsite herunterladen.
In einer aktuellen Mitteilung wurde zudem auf die Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der sino AG, an der Trade Republic Bank GmbH hingewiesen. Die sino AG hält mindestens 2,08% am Stammkapital der Trade Republic, die sich als größte Sparplattform für Wertpapiere in Europa positioniert und über 10 Millionen Kunden verfügt. Berichten zufolge könnte es bei Trade Republic zu Anteilsverkäufen im Rahmen eines sogenannten „Secondary Deals“ kommen, wobei eine Unternehmensbewertung von über 12 Milliarden Euro im Raum steht. Die sino AG hat Kenntnis von einem Entwurf eines Term Sheets, das den Kauf und Verkauf von Anteilen an Trade Republic regelt, jedoch ist unklar, ob dieses bereits unterzeichnet wurde.
Die sino AG kann derzeit nicht abschätzen, ob und wann eine solche Transaktion tatsächlich stattfinden wird. Sollte die Bewertung von 12,5 Milliarden Euro für Trade Republic zutreffen, würde dies den Wert der Beteiligung der sino AG an Trade Republic auf mindestens 260 Millionen Euro beziffern, was einem Wert von mindestens 111,23 Euro pro sino-Aktie entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat der sino AG haben jedoch noch keine Entscheidung getroffen, ob und in welchem Umfang Anteile verkauft werden sollen.
Ingo Hillen äußerte zudem die Möglichkeit eines Börsengangs der Trade Republic im Jahr 2027, mit einer angestrebten Bewertung von 30 Milliarden Euro. Dies könnte darauf hindeuten, dass die sino AG möglicherweise keine Anteile verkaufen möchte, um ihre Position zu stärken, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Wertentwicklung. Die bevorstehende Präsentation auf dem Eigenkapitalforum wird als wichtige Gelegenheit angesehen, um Investoren und Interessierte über die strategischen Pläne und Entwicklungen der sino AG zu informieren.
Die sino Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 96,20EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
