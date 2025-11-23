Sino AG auf dem Eigenkapitalforum: Chancen durch Trade Republic-Beteiligung!

Die sino AG, ein Unternehmen im Bereich High End Brokerage, wird am 24. November 2025 auf dem Eigenkapitalforum der Deutschen Börse in Frankfurt am Main vertreten sein. CEO Ingo Hillen wird um 17:25 Uhr eine Präsentation über die Geschäftsfeldentwicklung der sino AG halten und steht im Vorfeld für Gespräche zur Verfügung. Interessierte können die Präsentation auf der Unternehmenswebsite herunterladen.

In einer aktuellen Mitteilung wurde zudem auf die Beteiligung der sino Beteiligungen GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der sino AG, an der Trade Republic Bank GmbH hingewiesen. Die sino AG hält mindestens 2,08% am Stammkapital der Trade Republic, die sich als größte Sparplattform für Wertpapiere in Europa positioniert und über 10 Millionen Kunden verfügt. Berichten zufolge könnte es bei Trade Republic zu Anteilsverkäufen im Rahmen eines sogenannten „Secondary Deals“ kommen, wobei eine Unternehmensbewertung von über 12 Milliarden Euro im Raum steht. Die sino AG hat Kenntnis von einem Entwurf eines Term Sheets, das den Kauf und Verkauf von Anteilen an Trade Republic regelt, jedoch ist unklar, ob dieses bereits unterzeichnet wurde.