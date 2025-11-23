Euro stabilisiert sich leicht: Was die neuesten Konjunkturdaten bedeuten

Die jüngsten Konjunkturdaten aus der Eurozone enttäuschten, da die Unternehmensstimmung im November überraschend sank. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel um 0,1 Punkte auf 52,4, während Analysten einen Anstieg erwartet hatten. Dies war der erste Rückgang nach fünf Monaten des Anstiegs, wobei der Index im Oktober den höchsten Wert seit Mai 2024 erreicht hatte.

Der Euro hat am Freitag im späten US-Devisenhandel seine Verluste gegenüber dem US-Dollar eingegrenzt und notierte zuletzt bei 1,1515 Dollar. Zuvor war die Gemeinschaftswährung zeitweise unter die Marke von 1,15 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1520 Dollar fest, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Donnerstag darstellt. Der Dollar kostete damit 0,8680 Euro.

Am Donnerstag blieb der Eurokurs im US-Handel nahezu unverändert bei 1,1536 Dollar. Die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten, die einen unerwarteten Anstieg der Beschäftigung zeigten, stützte den Eurokurs. Allerdings stieg die Arbeitslosenquote auf 4,4 Prozent, den höchsten Stand seit Herbst 2021. Analysten waren vorsichtig und warnten davor, die Bedeutung dieser Daten zu überbewerten, insbesondere im Hinblick auf die Unsicherheiten durch den Shutdown der US-Regierung.

Zudem sorgte das Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank Fed für Verwirrung über den geldpolitischen Kurs. Während eine Mehrheit der Mitglieder eine Lockerung der Geldpolitik befürwortete, gab es Zweifel an einer Zinssenkung im Dezember. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung wurde auf etwa 30 Prozent geschätzt, was einen Rückgang im Vergleich zu den vorherigen Schätzungen darstellt.

Am Freitagmorgen erholte sich der Euro leicht über die Marke von 1,15 Dollar, nachdem er diese am Vortag getestet hatte. Experten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass sich die Zinserwartungen zugunsten des Dollars entwickelt hätten, was den Druck auf den Euro erklärt. Die US-Jobdaten für September hatten kaum Impulse für den Devisenmarkt geliefert, und die monatlichen Daten für Oktober werden erst Mitte Dezember veröffentlicht, was die Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in den USA verstärkt.

Für den Wochenausklang werden Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone erwartet, die auf ein schwieriges Umfeld für die Industrie hindeuten, während der Dienstleistungssektor etwas stabiler erscheint. Volkswirte rechnen jedoch nicht mit einer signifikanten Verbesserung der Stimmung.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 1,151USD auf Forex (23. November 2025, 01:32 Uhr) gehandelt.