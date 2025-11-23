Schweizer Electronic AG: 21 Millionen Euro durch strategischen Anteilverkauf!

Der Kaufpreis für die Anteile beträgt rund 19 Millionen Euro, während die Patente mit etwa 2 Millionen Euro bewertet werden. Die strategische Zusammenarbeit zwischen WUS und der Schweizer Electronic AG bleibt unverändert bestehen, und die innovative Embedding-Technologie wird weiterhin in den Produktionsstätten in Schramberg und Jintan gefertigt.

Die Schweizer Electronic AG hat am 20. November 2025 einen Vertrag über den Verkauf von 15 % der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. (SEC) an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. abgeschlossen. Zusätzlich wurden mehrere chinesische Patente an die SEC veräußert. Diese Transaktionen führen zu einem Mittelzufluss von etwa 21 Millionen Euro und haben einen positiven Einfluss auf das Eigenkapital der Schweizer Gruppe. Der Abschluss der Transaktionen wird voraussichtlich noch vor Jahresende erfolgen.

Infolge dieser Transaktionen passt die Schweizer Electronic AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an. Das Unternehmen erwartet nun eine Eigenkapitalquote von 20 bis 25 % (zuvor 9 bis 12 %) und einen Nettoverschuldungsgrad von -20 bis +20 % (zuvor 100 bis 125 %). Weitere wesentliche Kennzahlen des Konzerns werden durch die Transaktionen nicht signifikant beeinflusst.

WUS hält bereits 19,74 % der Aktien an der Schweizer Electronic AG und ist somit ein nahestehendes Unternehmen. Der Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG hat dem Abschluss des Share Transfer Agreements sowie der Übertragung der Patente zugestimmt.

Die Mittel aus den Transaktionen sollen zur Stärkung der Kapitalstruktur und zur Finanzierung wichtiger Zukunftsinvestitionen verwendet werden, insbesondere im Hinblick auf neue Wachstumssegmente wie Aviation und Defence. Das Unternehmen verfolgt weiterhin eine Fab-Light-Strategie, die es ermöglicht, Produktionskapazitäten in Deutschland und Asien zu kombinieren, um ein breites Produktportfolio anzubieten.

Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender, betont, dass die Investitionen darauf abzielen, die technologische Basis in Schramberg zu stärken und die Wertschöpfungskette robuster zu gestalten. Finanzvorstand Marc Bunz hebt hervor, dass die Veräußern der Anteile die Liquidität und das Eigenkapital des Konzerns signifikant verbessern wird, während das Effizienz- und Strategieprogramm fortgeführt wird.

Insgesamt zeigt die Schweizer Electronic AG mit diesen Maßnahmen eine klare strategische Ausrichtung zur Stärkung ihrer Marktposition und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Marktumfeld.

Die Schweizer Electronic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,74 % und einem Kurs von 3,32EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.