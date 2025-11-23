H2APEX hebt Umsatzprognose auf bis zu 10 Millionen Euro – Erfolgsstrategie wirkt!

Ein wesentlicher Faktor für die Umsatzsteigerung ist das gemeinsame Projekt mit Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) in Lubmin, das im Rahmen des IPCEI-Programms gefördert wird. H2APEX hat bereits Projektentwicklungsleistungen erbracht, die zu den ersten Umsätzen beigetragen haben. CEO Peter Rößner äußerte sich optimistisch über die Fortschritte des Unternehmens und betonte, dass die Fokussierung auf den Ausbau eigener Wasserstoffproduktionskapazitäten sowie die Bereitstellung externer Dienstleistungen die richtige Entscheidung gewesen sei.

Die H2APEX Group SCA hat am 20. November 2025 ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Der neue Umsatzbereich liegt nun zwischen 9 Millionen und 10 Millionen Euro, während zuvor eine Schätzung von 6 Millionen bis 8 Millionen Euro abgegeben wurde. Diese positive Anpassung der Prognose ist das Ergebnis einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, die bereits erste Erfolge zeigt.

Das Unternehmen plant, seine Wasserstoffprojekte weiter auszubauen, einschließlich dezentraler Anlagen mit kleineren Produktionskapazitäten, um der wachsenden Nachfrage nach Wasserstoff gerecht zu werden. Diese Anlagen sollen unabhängig von bestehenden Pipelines betrieben werden können. Langfristig strebt H2APEX an, den Großteil seiner Umsätze durch den Betrieb eigener Wasserstoffanlagen zu generieren, um eine stabilere Einnahmequelle und planbaren Cashflow zu gewährleisten.

Zusätzlich sieht H2APEX Potenziale im Bereich Servicedienstleistungen für externe Kunden und Joint Ventures, insbesondere in der Wartung und dem Betrieb von Wasserstoffanlagen sowie in der Projektentwicklung. Das Unternehmen arbeitet auch an der Entwicklung eigener Speicherlösungen für Wasserstoff, um den Transport des Rohstoffs effizienter zu gestalten.

H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit 2012 auf die Produktion, Speicherung und Verteilung von grünem Wasserstoff spezialisiert. Mit einer Elektrolysekapazität von bis zu 2 GW zielt das Unternehmen darauf ab, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden, die zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten beitragen.

Die detaillierte Ad-hoc-Mitteilung zur Umsatzprognose ist auf der Unternehmenswebsite im Bereich „Investor Relations“ verfügbar. Der Zwischenbericht für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahrs 2025 wird am 24. November 2025 veröffentlicht.

Die H2APEX Group SCA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,92 % und einem Kurs von 1,480EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.