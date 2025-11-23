IVU Traffic Technologies: Umsatzsprung von 18% – Erfolgreicher Wachstumskurs!

Die Nachfrage nach den Lösungen der IVU bleibt stark, was sich in den Prognosen für das laufende Geschäftsjahr widerspiegelt. Das Unternehmen erwartet einen Konzernumsatz von über 140 Millionen Euro, ein Rohergebnis von über 120 Millionen Euro und ein EBIT von rund 18 Millionen Euro. Diese Zahlen übertreffen die Vorjahreswerte und verdeutlichen die solide Marktposition der IVU.

Die IVU Traffic Technologies AG hat am 20. November 2025 ihre Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und dabei beeindruckende Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % auf 101,7 Millionen Euro, während das Rohergebnis um 14 % auf 83,1 Millionen Euro zulegte. Das Betriebsergebnis (EBIT) verzeichnete sogar einen Anstieg von 65 % auf 6,5 Millionen Euro. Diese positive Entwicklung zeigt, dass die IVU ihren profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2025 erfolgreich fortsetzt.

Die Analysten von Montega AG haben die Q3-Zahlen der IVU als über den Erwartungen liegend bewertet. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich im dritten Quartal auf 20,7 % und wurde vor allem durch das Wartungs- und Hostinggeschäft getragen. In den ersten neun Monaten des Jahres trug dieser Geschäftsbereich maßgeblich zum Umsatzwachstum bei und dürfte in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.

Das EBIT für das dritte Quartal betrug 5,5 Millionen Euro, was einem Anstieg von 48,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Kostenbasis blieb stabil, was auf eine fortgesetzte Kostendisziplin hinweist. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl stieg um 4,7 %, während die Personalaufwendungen nur um 9,3 % zulegten, was auf eine effiziente Personalpolitik hindeutet.

Die IVU hat ihre Guidance für das Gesamtjahr bestätigt und benötigt für das vierte Quartal Erlöse von über 38,3 Millionen Euro, um die Prognosen zu erreichen. Analysten erwarten, dass das Unternehmen die Guidance übertreffen wird, was zu starken Jahreszahlen führen könnte.

Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass Petra Meiser zum 1. April 2026 als CFO in den Vorstand berufen wird. Mit ihrer umfangreichen Erfahrung im Finanz- und Strategiebereich wird sie eine Schlüsselrolle in der Unternehmensführung übernehmen.

Insgesamt zeigt die IVU Traffic Technologies AG eine dynamische Geschäftsentwicklung und bleibt auf einem erfolgreichen Wachstumskurs, was sich auch in der positiven Marktreaktion widerspiegelt.

Die IVU Traffic Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 20,50EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.