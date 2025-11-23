Wichtige Wirtschafts- und Finanztermine: Diese Woche sollten Sie nicht verpassen!

Zusätzlich finden bedeutende Veranstaltungen statt, wie der „Frankfurt European Banking Congress“, bei dem hochrangige Redner wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde erwartet werden. Der Bundesrat in Deutschland wird über das CO2-Speichergesetz und die finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets bis 2030 entscheiden. In Brasilien wird die Weltklimakonferenz COP30 abgeschlossen, während in Südafrika der G20-Gipfel mit Themen wie dem Ukraine-Krieg und der US-Zollpolitik stattfindet.

In der kommenden Woche stehen zahlreiche Wirtschafts- und Finanztermine auf der Agenda, die für Marktteilnehmer von großem Interesse sind. Am Freitag, den 21. November 2025, werden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, darunter das GfK Verbrauchervertrauen aus Großbritannien sowie die Verbraucherpreise und der S&P PMI für Japan. In Europa stehen der Einzelhandelsumsatz und das Geschäftsklima in Frankreich auf der Liste, während in Deutschland der HCOB PMI für das verarbeitende Gewerbe und die Dienstleistungen erwartet wird. In den USA wird das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan veröffentlicht.

Am Montag, den 24. November, stehen Unternehmenszahlen von Julius Bär und Prosus an, während in Deutschland die Hauptversammlung von Borussia Dortmund stattfindet. Auch die ifo-Geschäftsklima-Umfrage wird veröffentlicht, die wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Stimmung in Deutschland geben könnte.

Der Dienstag, den 25. November, bringt eine Vielzahl von Unternehmensberichten, darunter die Jahreszahlen von Easyjet und Compass Group sowie Q3-Zahlen von Analog Devices und HP Inc. Konjunkturdaten wie die Arbeitslosenquote in Finnland und die Erzeugerpreise in Deutschland werden ebenfalls erwartet.

Am Mittwoch, den 26. November, stehen unter anderem die BIP-Zahlen aus den USA und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf der Agenda. Der Tag wird durch die Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers in Deutschland ergänzt.

Der Donnerstag, den 27. November, wird von weiteren Unternehmensberichten und Konjunkturdaten geprägt sein, darunter die Verbraucherpreise in der Eurozone und die Einzelhandelsumsätze.

Die Woche endet am Freitag, den 28. November, mit einer Vielzahl von Wirtschaftsindikatoren, darunter die Arbeitslosenquote in Japan und die Verbraucherpreise in mehreren europäischen Ländern. Diese Termine sind entscheidend für die Marktanalysen und die wirtschaftliche Prognose in den kommenden Monaten.

