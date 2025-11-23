Onco-Innovations und Dalton Pharma: Partnerschaft für Krebsforschung!

Dalton Pharma Services, ein erfahrener GMP-Vertragsdienstleister mit Sitz in Toronto, Kanada, hat bereits zuvor Material für präklinische Prüfungen hergestellt. In der aktuellen Phase konzentriert sich das Unternehmen auf die Prozessoptimierung und die Produktion von „A83B4C63“ im intermediären Maßstab. Dies umfasst die Qualifizierung analytischer Methoden, um einen robusten und reproduzierbaren Herstellungsprozess zu gewährleisten, der für die zukünftige GMP-Produktion geeignet ist.

Onco-Innovations Ltd. hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Dalton Pharma Services eine Partnerschaft eingegangen ist, um die Optimierung und das Scale-up seiner PNKP-Inhibitor-Technologie voranzutreiben. Diese Technologie, die unter dem Code „A83B4C63“ bekannt ist, wird im Rahmen zukünftiger klinischer Phase-1-Studien eingesetzt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Syntheseprozess unter nicht-GMP-Bedingungen zu optimieren, um die Produktion klinischer Materialien zu unterstützen.

Die Arbeiten werden in einer von der FDA und Health Canada zugelassenen Einrichtung durchgeführt. Im Rahmen der Optimierungsphase wird Dalton Scale-up-Chargen mit einem Zielvolumen von etwa 500 g des Vorläufers „A83“ und 1.000 g des Vorläufers „B4“ herstellen. Diese Chargen dienen der Evaluierung der Reaktionsleistung unter Scale-up-Bedingungen und bereiten die präklinische Herstellung von „A83B4C63“ vor.

Der pharmazeutische Wirkstoff „A83B4C63“ wird in einer innovativen Nanopartikel-Mizellen-Formulierung verwendet, die darauf abzielt, die tumorspezifische Bereitstellung des PNKP-Inhibitors zu verbessern und die therapeutische Wirksamkeit in der Krebsbehandlung zu steigern. Das Fertigungsprogramm umfasst auch die Entwicklung von Analysemethoden und Stabilitätstests gemäß den Richtlinien des Internationalen Rates für Harmonisierung (ICH).

Thomas O’Shaughnessy, CEO von Onco-Innovations, betont, dass dieser Schritt einen entscheidenden Übergang von der Laborsynthese zur skalierbaren präklinischen Produktion darstellt. Die Partnerschaft mit Dalton wird als ideal angesehen, um die strengen Standards für die zukünftige GMP-Herstellung und die Vorbereitung auf klinische Prüfungen zu erfüllen.

Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie besitzt, die gezielt auf solide Tumore abzielt. Die Entwicklungen in der Biowissenschaftsbranche, insbesondere im Bereich der Krebsforschung, zeigen ein wachsendes Interesse und Investitionen, was Onco-Innovations als attraktives Investment für renditeorientierte Anleger positioniert.

Die Onco-Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 1,040EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.