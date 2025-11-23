1&1 AG übernimmt Versatel: Strategischer Coup für 1,3 Milliarden Euro!

Der Kaufpreis für die Übernahme beläuft sich auf etwa 1,3 Milliarden Euro. 1&1 übernimmt dabei nicht nur die Vermögenswerte von Versatel, sondern auch deren Schulden, einschließlich etwa 950 Millionen Euro an Darlehensverbindlichkeiten gegenüber United Internet. Diese Verbindlichkeiten werden durch eine Garantie von 1&1 abgesichert. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt durch die Verrechnung mit bestehenden Forderungen von 1&1 gegenüber United Internet sowie durch ein flexibel rückzahlbares Darlehen, was bedeutet, dass die Transaktion zunächst keinen Liquiditätsabfluss für 1&1 zur Folge hat.

Die 1&1 AG, ein führender Anbieter von Telekommunikationslösungen mit Sitz in Montabaur, hat am 21. November 2025 den Erwerb der 1&1 Versatel GmbH von ihrer Mehrheitsaktionärin, der United Internet AG, bekannt gegeben. Die Transaktion umfasst den Kauf sämtlicher Aktien der United Internet Management Holding SE, die Alleingesellschafterin von Versatel ist. Der Aufsichtsrat von 1&1 hat dem Aktienkaufvertrag bereits zugestimmt.

Zusätzlich kann sich der Kaufpreis in Abhängigkeit von den zukünftigen Geschäftsergebnissen von Versatel in den Jahren 2027 bis 2029 um bis zu 300 Millionen Euro erhöhen oder reduzieren, wobei eine mögliche Anpassung im Jahr 2030 fällig wird. Der Vorstand von 1&1 schätzt die Konditionen des Kaufvertrags als marktgerecht ein, was durch einen unabhängigen Experten bestätigt wurde.

Versatel ist auf Glasfaseranschlüsse für Unternehmen und Institutionen spezialisiert und betreibt ein umfangreiches Glasfasernetz von etwa 67.000 Kilometern, das über 350 Städte erreicht. Das Unternehmen bietet auch Vorleistungen für andere Telekommunikationsanbieter an und ist ein wichtiger Infrastrukturpartner für 1&1, insbesondere im Bereich des Mobilfunknetzes und der Bereitstellung von Rechenzentren.

Mit dem Erwerb von Versatel stärkt 1&1 seine Position im Festnetz- und Mobilfunkgeschäft und erweitert sein B2B-Geschäftssegment. Die Transaktion wird wirtschaftlich zum 30. November 2025 wirksam. Für die Jahre 2026 und 2027 wird ein negativer Beitrag zum Free Cashflow von etwa 100 Millionen Euro erwartet, bevor Versatel ab 2028 zur Stärkung des Free Cashflows von 1&1 beitragen soll.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,04 % und einem Kurs von 21,90EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.