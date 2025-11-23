BaFin befreit Rocket Internet von WpÜG-Pflichten: Was bedeutet das für Westwing?

Die BaFin hatte am 2. Juli 2025 auf Antrag von Rocket Internet entschieden, dass die Gesellschaft von den Pflichten gemäß § 35 Abs. 1 und 2 WpÜG befreit wird, wenn die Kontrolle durch die Einziehung eigener Aktien von Westwing erlangt wird. Diese Entscheidung beruht auf der Annahme, dass die Einziehung der Aktien zu einer Verringerung der Gesamtzahl der Stimmrechte führen könnte, was Rocket Internets Anteil an Westwing von derzeit etwa 29,95 % auf bis zu 33,27 % erhöhen könnte. Dies würde die Kontrollschwelle von 30 % überschreiten.

Am 21. November 2025 veröffentlichte die Rocket Internet SE eine Mitteilung über die Befreiung von den Verpflichtungen gemäß dem Wertpapierübernahmegesetz (WpÜG) in Bezug auf die Westwing Group SE. Diese Befreiung wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilt und betrifft die Verpflichtung zur Veröffentlichung der Kontrollerlangung sowie die Abgabe eines Pflichtangebots, falls Rocket Internet die Kontrolle über Westwing erlangt.

Die Befreiung ist jedoch an bestimmte Bedingungen geknüpft. So muss Rocket Internet der BaFin unverzüglich mitteilen, wenn sie die Kontrolle über Westwing erlangt. Zudem sind Regelungen vorgesehen, die sicherstellen, dass Rocket Internet keine Stimmrechte von 30 % oder mehr ausübt, um eine dauerhafte Kontrollposition zu vermeiden. Diese Regelungen beinhalten auch die Vorlage von Stimmrechtsanmeldungen bei der BaFin.

Die Entscheidung der BaFin ist darauf ausgelegt, den Schutz der anderen Aktionäre zu gewährleisten, während gleichzeitig Rocket Internet die Möglichkeit gegeben wird, ihre Beteiligung zu halten, ohne ein Pflichtangebot abgeben zu müssen. Die Auflagen sollen verhindern, dass Rocket Internet Vorteile aus einer Kontrolle zieht, die sie nicht aktiv angestrebt hat.

Die Westwing Group SE, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, hat in der Vergangenheit mehrere Aktienrückkaufprogramme durchgeführt, um ihre eigene Aktienanzahl zu reduzieren. Diese Rückkäufe könnten in Zukunft die Kontrolle von Rocket Internet über Westwing beeinflussen, was die Notwendigkeit der Befreiung von den WpÜG-Pflichten unterstreicht.

Insgesamt zeigt die Entscheidung der BaFin, dass sie die Balance zwischen den Interessen der Aktionäre und den strategischen Zielen von Rocket Internet wahren möchte, während sie gleichzeitig den rechtlichen Rahmen des WpÜG beachtet.

Die Westwing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 12,45EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.