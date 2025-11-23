Pyrum Innovations AG: Umsatzsprung und Fortschritte bei Expansion!

Die Pyrum Innovations AG verzeichnete signifikante Fortschritte bei ihren Projekten und Joint Ventures. Der Spatenstich für ein zweites Werk in Perl-Besch wurde vollzogen, und ein Joint Venture für ein Werk in Tschechien wurde gegründet. Zudem wurde die Finanzierung für ein Werk in Griechenland durch eine Förderbewilligung des European Innovation Funds gesichert.

Die Pyrum Innovations AG hat am 21. November 2025 ihre Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2025 veröffentlicht. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 62 % auf 1.762 Tausend Euro im Vergleich zu 1.086 Tausend Euro im Vorjahr. Die Gesamtleistung blieb mit 7.594 Tausend Euro nahezu stabil (9M 2024: 7.653 Tausend Euro). Ein wesentlicher Faktor für die Verbesserung des EBITDA auf -4.734 Tausend Euro (9M 2024: -5.445 Tausend Euro) waren ertragswirksame Investitionszuschüsse, die einen Einmaleffekt darstellten.

CEO Pascal Klein äußerte sich optimistisch über die Fortschritte im Rollout-Plan des Unternehmens. Er betonte, dass die Bestellung zentraler Long-Lead-Komponenten bereits erfolgt sei und ein langfristiger Abnahmevertrag für das in Tschechien produzierte Pyrolyseöl unterzeichnet wurde. Diese Entwicklungen sollen dazu beitragen, die Produktionskapazitäten bis 2027 erheblich zu erweitern und ein positives Ergebnis zu erzielen.

Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Pyrum, die prognostizierten Umsätze zwischen 4,5 Millionen Euro und 6,0 Millionen Euro sowie eine Gesamtleistung zwischen 10 Millionen Euro und 15 Millionen Euro am unteren Ende der Spanne zu erreichen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird weiterhin in einer Spanne von -8,5 Millionen Euro bis -10,5 Millionen Euro prognostiziert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Pyrum Innovations AG trotz eines weiterhin negativen EBITDA und EBIT signifikante Fortschritte in der Expansion und der Projektfinanzierung erzielt hat. Die strategischen Partnerschaften und die staatliche Unterstützung könnten das Unternehmen in eine positive Richtung führen, während es weiterhin an der Umsetzung seiner nachhaltigen Recyclingtechnologien arbeitet.

Die Pyrum Innovations Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 28,60EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:27 Uhr) gehandelt.