XRG übernimmt Covestro: Strategischer Schritt für die Chemiebranche!

Die Übernahme von Covestro, einem führenden Hersteller von Hochleistungsmaterialien mit Sitz in Leverkusen, ist Teil von XRGs Strategie, ihre globale Präsenz in der Chemiebranche auszubauen und ein diversifiziertes Industrieportfolio zu entwickeln. XRG strebt an, zu den drei führenden internationalen Investoren in der Chemie zu gehören und plant, das volle Potenzial von Covestro durch langfristige Wertschöpfung zu realisieren. Dr. Rainer Seele, President Global Chemicals bei XRG, betonte die Bedeutung dieser Übernahme für die Stärkung der Position von XRG in der globalen Chemiebranche und die enge Zusammenarbeit mit den talentierten Mitarbeitern von Covestro.

Am 21. November 2025 gab die ADNOC International Germany Holding AG bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft XRG P.J.S.C. alle erforderlichen regulatorischen Genehmigungen für die Übernahme der Covestro AG erhalten hat. Diese Genehmigungen stammen sowohl von der Europäischen Kommission als auch vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Freigaben ermöglichen es XRG, die Übernahme in den kommenden Tagen abzuschließen und markieren den Beginn einer neuen Phase der Zusammenarbeit mit dem Management von Covestro.

Covestro selbst ist bekannt für seine innovativen Produkte, die in verschiedenen Branchen wie Mobilität, Bau und Elektronik eingesetzt werden. Das Unternehmen beschäftigt rund 17.500 Mitarbeiter und betreibt 46 Werke sowie 13 Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit. Mit der Übernahme durch XRG wird Covestro weiterhin in Leverkusen ansässig bleiben und vom aktuellen Management geführt. XRG verpflichtet sich, alle bestehenden Vereinbarungen mit den Mitarbeitern, einschließlich Tarifverträgen, einzuhalten.

Die Übernahme wird als strategischer Schritt angesehen, um von globalen Wachstumstrends wie der Energiewende und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Materialien zu profitieren. Dr. Markus Steilemann, CEO von Covestro, äußerte sich optimistisch über die Partnerschaft mit XRG und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, um Innovationen und digitale Transformation voranzutreiben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Übernahme von Covestro durch XRG nicht nur die Marktposition beider Unternehmen stärken wird, sondern auch zur Förderung nachhaltiger Lösungen in der Chemiebranche beitragen kann. Die nächsten Schritte beinhalten die Umsetzung der Übernahme gemäß den in der Angebotsunterlage festgelegten Bedingungen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 4,740USD auf Ariva Indikation (21. November 2025, 22:00 Uhr) gehandelt.