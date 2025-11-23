Dringender Appell: Deutschland und Partner fordern Klimaschutz-Plan!

Zu den Unterzeichnern des Brandbriefs zählen neben Deutschland auch Frankreich, Großbritannien, Spanien, Kolumbien, Chile und mehrere kleine Inselstaaten, die durch den steigenden Meeresspiegel bedroht sind. Diese Länder fordern Nachbesserungen an den veröffentlichten Textentwürfen und betonen, dass sie kein Ergebnis unterstützen können, das keinen klaren Plan für eine gerechte Abkehr von fossilen Brennstoffen enthält. Ein weiteres Bündnis, angeführt von Kolumbien und den Niederlanden, fordert eine sozial gerechte Abkehr von fossilen Energien.

Im Schlussspurt der Weltklimakonferenz in Belém setzen Deutschland und zahlreiche andere Länder auf ehrgeizigere Ergebnisse im Kampf gegen die Erderwärmung. In einem Brandbrief an die brasilianische Konferenzleitung fordern sie einen klaren Fahrplan zur Abkehr von der klimaschädlichen Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Öl, Gas und Kohle. Bundesumweltminister Carsten Schneider betont, dass der aktuelle Entwurf für den Abschlusstext nicht akzeptabel sei und mehr konkrete Fortschritte für den Klimaschutz notwendig seien.

Umweltschützer äußern ebenfalls Bedenken hinsichtlich der Ergebnisse der Konferenz. Greenpeace-Chef Martin Kaiser warnt, dass grundlegende Entscheidungen zum Stopp der Entwaldung fehlen und dies als Realitätsverweigerung angesehen werden könnte. Der Oxfam-Experte Jan Kowalzig bezeichnet die fehlenden Ausstiegspläne aus fossilen Brennstoffen als inakzeptabel und warnt vor einem politischen Fehlschlag.

Die Dringlichkeit des Handelns wird durch die alarmierenden Klimadaten unterstrichen: Die letzten zehn Jahre waren die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen, und die Wissenschaft geht davon aus, dass die im Pariser Abkommen angestrebte 1,5-Grad-Grenze in den 2030er Jahren überschritten wird.

Der brasilianische Konferenzpräsident André Corrêa do Lago appelliert an die Verhandler, Kompromissbereitschaft zu zeigen, um einen Konsens zu erreichen. UN-Generalsekretär António Guterres fordert mutige Entscheidungen, die den Menschen über den Profit stellen.

Die Verhandlungen stehen unter Druck, insbesondere nach einem Brand auf dem Konferenzgelände, der zu einer Unterbrechung führte. Die Notwendigkeit, eine Einigung zu erzielen, wird als entscheidend angesehen, um den Gegnern des Multilateralismus nicht in die Hände zu spielen. Die Konferenz endet offiziell am Abend, doch eine Verlängerung der Verhandlungen ist wahrscheinlich.