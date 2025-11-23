Enttäuschendes Unentschieden: BVB verpasst Abschiedsgeschenk für Watzke!

Die Partie begann aufgrund von deutschlandweiten Fan-Protesten gegen Sicherheitsmaßnahmen in Stadien mit einer gespenstischen Stille, die die Dortmunder zunächst lähmte. Der VfB Stuttgart hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte jedoch keine klaren Torchancen herausspielen. Ein Foul von Deniz Undav an Nico Schlotterbeck führte schließlich zu einem Strafstoß, den Emre Can verwandelte. Maximilian Beier erhöhte kurz darauf auf 2:0, was den BVB in eine scheinbar sichere Position brachte.

Borussia Dortmund hat das perfekte Abschiedsgeschenk für den scheidenden BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verpasst. Am Tag vor seinem Rücktritt nach über 20 Jahren in der Geschäftsführung endete das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit einem enttäuschenden 3:3-Unentschieden, obwohl die Dortmunder zur Halbzeit mit 2:0 führten. Dies war das siebte Pflichtspiel in Folge, in dem der BVB gegen die Schwaben nicht gewinnen konnte.

Nach der Pause jedoch brachte ein genialer Treffer von Undav die Stuttgarter zurück ins Spiel. Der VfB witterte seine Chance und drängte auf den Ausgleich, während Dortmund Schwierigkeiten hatte, das Spiel zu kontrollieren. Trainer Niko Kovač reagierte spät auf die zunehmende Drucksituation, indem er Karim Adeyemi einwechselte, der zuvor wegen eines Strafbefehls in der Kritik stand. Adeyemi erzielte in der 89. Minute das 3:2 für Dortmund, doch Undav sorgte mit seinem dritten Tor in der Nachspielzeit für den Ausgleich.

Die Partie endete somit mit einem enttäuschenden Unentschieden für Dortmund, das nach dem 1:1 gegen den Hamburger SV erneut sieglos blieb. Die Mannschaft steht nun vor einer emotionalen Mitgliederversammlung, bei der Watzke als Sprecher der Geschäftsführung ausscheiden und zum Vereinspräsidenten gewählt werden soll. Sportchef Lars Ricken kündigte an, dass der Rücktritt von Watzke sehr emotional werden wird.

In anderen Bundesliga-Spielen zeigte der FC Bayern München Comeback-Qualitäten und gewann nach einem 0:2-Rückstand gegen den SC Freiburg mit 6:2. Der FC Augsburg feierte einen wichtigen 1:0-Sieg gegen den Hamburger SV, während die Krise des VfL Wolfsburg unter Interimscoach Daniel Bauer weitergeht. Borussia Mönchengladbach hingegen feierte den dritten Sieg in Serie mit einem 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 3,295EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.