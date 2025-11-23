US-Arbeitsmarktdaten: Wie sie die Zukunft der deutschen Staatsanleihen beeinflussen

Der Arbeitsmarktbericht zeigte einen unerwartet starken Anstieg der Beschäftigung, jedoch wurde die Zahl der Beschäftigten im Vormonat nach unten revidiert, und die Arbeitslosenquote stieg auf den höchsten Stand seit Herbst 2021. Diese gemischten Signale könnten die US-Notenbank Fed in ihrer Geldpolitik beeinflussen, da sie die Entwicklung des Arbeitsmarktes zur Beurteilung von Inflationsrisiken heranzieht. Der nächste Jobbericht für Oktober wird erst am 16. Dezember veröffentlicht, was die Unsicherheit über die zukünftige Zinspolitik erhöht.

Am Donnerstag blieben die Kurse deutscher Staatsanleihen stabil, wobei der Euro-Bund-Future bei 128,61 Punkten verharrte und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe bei 2,72 Prozent lag. Die Anleger warteten gespannt auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für September, die nach dem teilweisen Stillstand der US-Behörden von besonderem Interesse waren. Diese Daten könnten wichtige Hinweise zur wirtschaftlichen Lage der USA liefern und somit potenziell neue Impulse für die Märkte setzen.

Am Freitag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen leicht, der Euro-Bund-Future legte um 0,28 Prozent auf 128,92 Punkte zu, während die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe auf 2,68 Prozent fiel. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in den USA wurde zuletzt wieder höher eingeschätzt, was zu einem allgemeinen Rückgang der Renditen auf dem Staatsanleihemarkt führte. Analysten bezeichneten den US-Arbeitsmarktbericht als „durchwachsen“, was die Aussichten auf eine Zinssenkung weiter stärkt.

Die Fed könnte in einer bevorstehenden Sitzung eine Anpassung der Geldpolitik in Betracht ziehen, um den Zinssatz näher an den neutralen Bereich zu bringen. Ein Mitglied der Fed, John Williams, hat angedeutet, dass es Spielraum für eine kurzfristige Zinssitzung gibt. Die Märkte bleiben jedoch angespannt, da die Veröffentlichung der Oktober-Jobdaten erst nach der nächsten Zinsentscheidung der Fed erfolgt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Entwicklungen auf dem US-Arbeitsmarkt und die damit verbundenen geldpolitischen Entscheidungen der Fed entscheidend für die Stabilität und die zukünftige Richtung der deutschen Staatsanleihen sind. Die Unsicherheit über die Zinspolitik bleibt ein zentrales Thema für Investoren.

