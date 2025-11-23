PIERER Mobility AG verkauft FELT Bicycles: Fokussierung auf Motorräder!
Die PIERER Mobility AG, die demnächst in Bajaj Mobility AG umbenannt wird, hat den Verkauf ihrer Fahrradmarke FELT Bicycles an die bisherigen Minderheitsgesellschafter Florian Burguet und Cesar Rojo bekannt gegeben. Diese Entscheidung markiert einen weiteren Schritt in der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, das sich künftig stärker auf das Motorradsegment konzentrieren möchte. Burguet und Rojo, die bereits seit 2023 in Führungspositionen bei FELT tätig sind, werden die Geschäfte in Spanien und Nordamerika eigenständig weiterführen. Der Kaufpreis für die Übernahme liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich, und der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats, soll jedoch vor Jahresende 2025 erfolgen.
Mit dem Verkauf von FELT Bicycles setzt PIERER Mobility AG einen klaren Fokus auf die drei Kernmarken im Motorradbereich: KTM, GasGas und Husqvarna. CEO Gottfried Neumeister betont, dass die Vereinfachung der Prozesse und die Fokussierung auf den Motorradmarkt zentrale Ziele der Unternehmensstrategie sind. In den letzten Monaten hat das Unternehmen bereits bedeutende Schritte in seiner Restrukturierung unternommen, darunter die Beendigung des Vertriebs von CFMOTO sowie den Verkauf von MV Agusta und X-Bow.
Die Umfirmierung in Bajaj Mobility AG ist Teil eines umfassenden Plans, das Unternehmen wieder zu einem der führenden Motorradhersteller weltweit zu machen. Die Holdinggesellschaft ist die Muttergesellschaft der KTM AG, die als einer der führenden Motorradhersteller in Europa gilt und ein Portfolio von Premium-Marken umfasst. Neben Motorrädern mit Verbrennungsmotor bietet das Unternehmen auch innovative elektrische Antriebe und hochwertige Komponenten an.
Die PIERER Mobility AG zeigt mit diesen Maßnahmen, dass sie sich aktiv an die sich verändernden Marktbedingungen anpasst und ihre Position im wettbewerbsintensiven Motorradsektor stärken möchte. Die Übernahme durch Burguet und Rojo wird als Chance gesehen, die Marke FELT Bicycles in neuen Märkten weiterzuentwickeln, während sich die Muttergesellschaft auf ihre Kernkompetenzen konzentriert. Diese strategische Neuausrichtung könnte langfristig zu einer Stabilisierung und einem Wachstum des Unternehmens führen.
Die PIERER Mobility Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,87 % und einem Kurs von 16,60EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
