PIERER Mobility AG verkauft FELT Bicycles: Fokussierung auf Motorräder!

Die PIERER Mobility AG, die demnächst in Bajaj Mobility AG umbenannt wird, hat den Verkauf ihrer Fahrradmarke FELT Bicycles an die bisherigen Minderheitsgesellschafter Florian Burguet und Cesar Rojo bekannt gegeben. Diese Entscheidung markiert einen weiteren Schritt in der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, das sich künftig stärker auf das Motorradsegment konzentrieren möchte. Burguet und Rojo, die bereits seit 2023 in Führungspositionen bei FELT tätig sind, werden die Geschäfte in Spanien und Nordamerika eigenständig weiterführen. Der Kaufpreis für die Übernahme liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich, und der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats, soll jedoch vor Jahresende 2025 erfolgen.

Mit dem Verkauf von FELT Bicycles setzt PIERER Mobility AG einen klaren Fokus auf die drei Kernmarken im Motorradbereich: KTM, GasGas und Husqvarna. CEO Gottfried Neumeister betont, dass die Vereinfachung der Prozesse und die Fokussierung auf den Motorradmarkt zentrale Ziele der Unternehmensstrategie sind. In den letzten Monaten hat das Unternehmen bereits bedeutende Schritte in seiner Restrukturierung unternommen, darunter die Beendigung des Vertriebs von CFMOTO sowie den Verkauf von MV Agusta und X-Bow.