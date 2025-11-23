Iran kündigt Atom-Inspektionsvereinbarung: Spannungen steigen weiter!

Der Gouverneursrat der IAEA hatte zuvor gefordert, dass Teheran umfassende Kontrollen seines Atomprogramms zulässt. Diese Resolution wurde in Wien mit Unterstützung von 19 Staaten verabschiedet, während Russland, China und Niger dagegen stimmten. Die IAEA verlangt unter anderem unverzüglichen Zugang zu allen Atomanlagen und Uranvorräten im Iran sowie die Umsetzung des Zusatzprotokolls, das der Behörde weitreichende Inspektionsrechte einräumt, einschließlich der Möglichkeit, Anlagen ohne Vorankündigung zu besuchen.

Der Iran hat auf die Forderungen nach intensiveren Atom-Inspektionen durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) mit einer Kündigung einer Vereinbarung reagiert, die im September in Kairo getroffen wurde. Diese Vereinbarung sah einen Rahmen für erweiterte Inspektionen des iranischen Atomprogramms vor. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, dass die Resolution des IAEA-Gouverneursrates, die von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA initiiert wurde, als unbegründet und illegal abgelehnt wird.

Bereits vor den jüngsten Entwicklungen hatte der Iran die Kontrollmöglichkeiten der IAEA stark eingeschränkt. Inspektoren durften nur unbeschädigte Anlagen besichtigen und hatten keinen Zugang zu zerstörten Anreicherungsstätten, in denen Uran mit nahezu waffenfähigem Reinheitsgrad produziert wurde. Diese Einschränkungen wurden seit den Angriffen Israels und der USA auf iranische Atomanlagen im Juni 2023 weiter verschärft. Teheran entscheidet seither fallweise über den Zugang der IAEA zu seinen Anlagen.

Die iranische Regierung hat die Forderungen des IAEA-Gouverneursrates als nicht akzeptabel zurückgewiesen. Irans Vertreter bei der IAEA, Resa Nadschafi, wies darauf hin, dass das Land zuletzt Gespräche über einen möglichen Zugang zu weiteren Anlagen geführt habe, aber die Resolution des Gouverneursrates Konsequenzen haben werde. Die genaue Auswirkung der Kündigung der Vereinbarung von Kairo bleibt unklar.

Die Spannungen zwischen dem Iran und der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf das Atomprogramm sind weiterhin hoch. Teheran bestreitet, nukleare Waffen entwickeln zu wollen, während die USA und ihre Verbündeten besorgt sind, dass das iranische Atomprogramm militärische Dimensionen annehmen könnte. Die Situation bleibt angespannt, und die internationalen Bemühungen um eine Lösung stehen vor großen Herausforderungen.

Uran wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 70,70USD auf COMEX (05. Februar 2025, 01:06 Uhr) gehandelt.