Accentro Real Estate: Ivelina Green überschreitet 10%-Schwelle der Stimmrechte!

Die Mitteilung informiert über den Erwerb von Stimmrechten durch Ivelina Green, die als natürliche Person agiert und am 24. Oktober 2025 die Schwelle von 10 % überschritt. Ihr Anteil an den Stimmrechten beträgt nun 11,07 %, was sich aus 31.485 direkt zugerechneten Stimmrechten ergibt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Accentro Real Estate AG beläuft sich auf 284.299. Die Mitteilung hebt hervor, dass es keine weiteren Instrumente gibt, die Stimmrechte beinhalten.

Am 20. November 2025 veröffentlichte die Accentro Real Estate AG eine Stimmrechtsmitteilung, die eine Korrektur zu einer vorherigen Mitteilung vom 30. Oktober 2025 darstellt. Diese Mitteilung wurde gemäß § 40 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) erstellt und zielt auf eine europaweite Verbreitung ab. Der Emittent, die Accentro Real Estate AG, hat seinen Sitz in Berlin und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200VKLY50XNAFCM46 registriert.

Die Investition von Pearlstone Alternative Master Fund SCSp SICAV-RAIF, für die Ivelina Green als wirtschaftlich Berechtigte auftritt, verfolgt langfristige strategische Ziele. Pearlstone Alternative hat erklärt, dass sie nicht beabsichtigt, durch den Erwerb oder auf andere Weise weitere Stimmrechte zu erwerben. Stattdessen möchte das Unternehmen die Rolle des Aufsichtsrats unterstützen, um den Wert für alle Stakeholder zu maximieren. Als bedeutender Aktionär strebt Pearlstone Alternative eine angemessene Vertretung im Aufsichtsrat der Accentro Real Estate AG an.

Des Weiteren wird in der Mitteilung betont, dass Pearlstone Alternative derzeit keine wesentlichen Änderungen an der Kapitalstruktur der Accentro Real Estate AG plant, insbesondere nicht hinsichtlich des Verhältnisses von Eigen- zu Fremdkapitalfinanzierung oder der Dividendenpolitik. Der Erwerb der Stimmrechte wurde vollständig mit Eigenkapital finanziert.

Diese Mitteilung ist Teil der gesetzlichen Meldepflichten und wird über die EQS Group verbreitet, die als Dienstleister für Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen fungiert. Die Accentro Real Estate AG hat sich verpflichtet, Transparenz gegenüber ihren Aktionären und der Öffentlichkeit zu gewährleisten, indem sie relevante Informationen zeitnah kommuniziert.

Die Accentro Real Estate Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 58,99EUR auf Stuttgart (21. November 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.