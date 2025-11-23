US-Verbraucher zeigen Resilienz – Europa und Großbritannien im Abwärtstrend!

Im Gegensatz dazu hat sich die Unternehmensstimmung im Euroraum überraschend verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel um 0,1 Punkte auf 52,4, nachdem er zuvor fünf Monate in Folge gestiegen war. Dies deutet auf eine mögliche Abkühlung der wirtschaftlichen Aktivität hin, nachdem der Index im Oktober den höchsten Stand seit Mai 2024 erreicht hatte.

Im November 2023 hat sich die Stimmung der US-Verbraucher laut der Universität Michigan weniger stark eingetrübt als erwartet. Der Konsumklimaindex fiel um 2,6 Punkte auf 51,0, was eine positive Revision der ersten Schätzung darstellt. Diese Entwicklung könnte darauf hindeuten, dass die Verbraucher trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten resilient bleiben.

In Großbritannien hat sich die Unternehmensstimmung ebenfalls stärker als erwartet eingetrübt. Der PMI fiel um 1,7 Punkte auf 50,5, was nahe der Expansionsschwelle von 50 Punkten liegt. Obwohl der Index weiterhin eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten signalisiert, war die Markterwartung mit 51,8 Punkten deutlich optimistischer.

In Deutschland zeigt eine Umfrage des Ifo-Instituts, dass der Anteil der Unternehmen, die um ihre Existenz fürchten, auf 8,1 Prozent gestiegen ist. Dies könnte auf eine Zunahme von Unternehmensinsolvenzen in den kommenden Monaten hindeuten, was die wirtschaftliche Stabilität gefährden könnte.

Japan plant unterdessen ein umfangreiches Konjunkturpaket in Höhe von 21,3 Billionen Yen (117 Milliarden Euro), um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Maßnahmen umfassen unter anderem Gutscheine für Reis, Zuschüsse für Strom- und Gasrechnungen sowie finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern. Die Regierung unter Ministerpräsidentin Sanae Takaichi plant zudem Investitionen in zukunftsträchtige Bereiche wie Schiffbau und Künstliche Intelligenz.

Die Inflation in Japan hat sich im Oktober leicht erhöht, mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,0 Prozent im Jahresvergleich. Dies könnte die Bank of Japan unter Druck setzen, ihre geldpolitischen Maßnahmen zu überdenken, da sie eine Inflationsrate von zwei Prozent anstrebt.

In Europa fordert EZB-Präsidentin Christine Lagarde, dass der Abbau von Hürden im Binnenmarkt dazu beitragen könnte, die negativen Auswirkungen höherer US-Zölle auf das Wachstum abzufedern. In Deutschland gibt es indes Unsicherheiten bezüglich der Stabilität der Krankenkassenbeiträge, da der Bundesrat ein Sparpaket vorerst gestoppt hat.

