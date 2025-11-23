4,3 Millionen Euro für KI-Start-up: Revolution im Forderungsmanagement!

Die Software von Donnerstag.ai integriert Daten aus ERP-, Leistungs- und Bankensystemen, erkennt Abweichungen in Echtzeit und automatisiert die Abstimmung von Tausenden von Transaktionen. Ein intelligenter Algorithmus identifiziert Unstimmigkeiten, prognostiziert fehlende Positionen und warnt Finanzteams proaktiv, bevor Verluste entstehen. Durch kontinuierliches Lernen aus den Datenmustern der Kunden wird die Genauigkeit des Systems im Laufe der Zeit verbessert, was die Abstimmungsprozesse in eine intelligente Kontrollschicht des Finanzwesens verwandelt.

Das Frankfurter Start-up Donnerstag.ai hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,3 Millionen Euro abgeschlossen, angeführt von Speedinvest. Weitere Investoren sind QED Investors, Crestone VC und namhafte europäische Business Angels. Donnerstag.ai entwickelt eine KI-gestützte Plattform für das Forderungsmanagement, die speziell für Lieferanten konzipiert ist. Die Plattform zielt darauf ab, Zahlungsausfälle zu vermeiden und eine vollständige Transparenz über offene Forderungen zu schaffen.

In Europa haben viele Lieferanten mit fehlerhaften Abrechnungen, insbesondere bei Gutschriften und unklaren Zahlungsflüssen, zu kämpfen. Donnerstag.ai bietet hier eine Lösung, indem die Plattform Abweichungen nahezu in Echtzeit erkennt und Datensätze positionsgenau abgleicht. Barbaros Özbugutu, Mitgründer und CEO von Donnerstag.ai, betont, dass Lieferanten jährlich Milliarden verlieren, weil sie keinen klaren Überblick über ihre Lieferungen, Abrechnungen und Zahlungen haben. Mit der KI-Plattform will das Unternehmen Transparenz in einer für die Wettbewerbsfähigkeit Europas zentralen Branche schaffen.

Das Gründerteam von Donnerstag.ai besteht aus Barbaros Özbugutu und Volkan Özkan, die beide über umfangreiche Erfahrungen im europäischen Fintech-Sektor verfügen. Özbugutu war zuvor Deutschlandchef bei Klarna und Mitgründer des Zahlungsdienstleisters iyzico, der 2019 von Prosus/Naspers übernommen wurde. Stefan Klestil, General Partner bei Speedinvest, hebt hervor, dass Donnerstag.ai eine neue Kategorie im Bereich der Finanztechnologie schafft, die bislang technisch nicht adressiert wurde.

Zukünftig plant Donnerstag.ai, seine Präsenz in der DACH-Region auszubauen und ein sicheres Forderungsmanagement europaweit anzubieten. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und verfolgt das Ziel, Lieferanten in ganz Europa mit intelligenter Technologie "Made in Germany" zu unterstützen und Finanzprozesse nachhaltig zu digitalisieren.

