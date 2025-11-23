Spektakuläres Video: Hier marschieren hunderte humanoide Roboter zum Einsatz

In einem spektakulären Video von der ersten Auslieferung in dieser Woche marschieren humanoide Roboter im Gleichschritt, salutieren und verladen sich selbst in Container – Bilder, die eher an Science-Fiction erinnern als an realen Fabrikalltag. Doch genau dort sollen die Maschinen schon bald stehen. Ubtech hat angekündigt, die erste Serie seines Industrieroboters Walker S2 in dreistelliger Stückzahl auszuliefern. Insgesamt 500 Einheiten sollen 2024 folgen, im kommenden Jahr sollen es 5.000 sein – und ab 2027 sogar 10.000 Stück jährlich.

Der chinesische Tech-Konzern UBTech Robotics hat seinem humanoiden Roboter Walker S2 das autonome Wechseln seiner eigenen Akkus beigebracht. Damit werden humanoide Maschinen erstmals praktisch rund um die Uhr einsatzfähig.

Mit dem Walker S2 positioniert sich Ubtech als möglicher Taktgeber für die nächste Automatisierungswelle. Der humanoide Roboter ist 1,62 Meter groß, wiegt 43 Kilogramm und kann bis zu 15 Kilogramm heben. Er soll Aufgaben planen, Werkzeuge nutzen und selbstständig Abweichungen im Arbeitsablauf erkennen. Besonders hervorgehoben wird das Doppelbatteriesystem: Der S2 erkennt autonom, wann seine Energie zur Neige geht, holt sich eine geladene Batterie aus dem Lade-Rack und tauscht sie selbstständig aus. Damit entfällt der bislang notwendige menschliche Eingriff – ein potenzieller Schlüssel für den 24/7-Einsatz in Logistik, Fertigung oder der Autoindustrie.

Während Ubtech den Produktionsstart als Meilenstein feiert, sorgt das Video für gemischte Reaktionen. Begeisterung über den technischen Fortschritt trifft auf Sorge, wie schnell humanoide Roboter nun Einzug in reale Arbeitsumgebungen halten könnten.

HSBC-Analystin Helen Fang startete die Aktie von UBTech jüngst mit Halten und einem Kursziel von 124 Hong Kong Dollar. UBTech plant für 2025 die Auslieferung von 750 humanoiden Einheiten; der Umsatz im Humanoid-Segment soll laut HSBC bis 2027 auf 2,5 Milliarden Renminbi steigen. Risiken liegen vor allem in der hohen Kundendichte und möglichen weiteren Kapitalerhöhungen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

