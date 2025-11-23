Ho-Chi-Minh-Stadt arbeitet mit Vietnam Airlines zusammen, um den vietnamesischen Tourismus in Nordeuropa zu fördern - Einführung von Direktflügen zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Kopenhagen (Dänemark)

Die Veranstaltung ist eine wichtige touristische Werbemaßnahme, die darauf abzielt, dem internationalen Publikum das Bild Vietnams als dynamisches, freundliches und kulturell reiches Reiseziel zu vermitteln und gleichzeitig die Eröffnung der Direktflugverbindung zwischen Ho-Chi-Minh-Stadt und Kopenhagen offiziell bekannt zu geben. Dies ist die erste Non-Stop-Flugverbindung zwischen Vietnam und Dänemark, die neue Möglichkeiten für die touristische Zusammenarbeit, den Handel und den kulturellen Austausch zwischen den beiden Ländern eröffnet und die Verbindungen zwischen Vietnam und Nordeuropa stärkt.

COPENHAGEN, Dänemark, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- In dem Bemühen, internationale Besucher mit hohen Ausgaben anzuziehen, organisierte das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt in Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines am 19. November 2025 das Vietnam Tourism Promotion Program in Kopenhagen, Dänemark.

Laut Plan wird Vietnam Airlines die Strecke Ho-Chi-Minh-Stadt - Kopenhagen am 15. Dezember 2025 offiziell eröffnen und drei Hin- und Rückflüge pro Woche mit dem modernen Boeing 787-9 Dreamliner durchführen. Die neue Strecke verkürzt die Reisezeit zwischen Vietnam und Dänemark auf etwa 12 Stunden und bietet den Passagieren ein nahtloses und komfortables Reiseerlebnis.

Ho-Chi-Minh-Stadt - Kopenhagen: Abfahrt um 22:45 Uhr montags, mittwochs und freitags

Kopenhagen - Ho-Chi-Minh-Stadt: Abfahrt dienstags, donnerstags und samstags um 10:50 Uhr

Die Aufnahme dieser Direktverbindung ist ein strategischer Schritt im Rahmen des Ausbaus des Europanetzes von Vietnam Airlines und dient als wichtige Brücke für Tourismus, Handel und kulturellen Austausch zwischen Vietnam und Nordeuropa. Außerdem wird die Position von Ho-Chi-Minh-Stadt als Vietnams führendes wirtschaftliches, kulturelles und touristisches Zentrum, als dynamisches regionales Reiseziel und als Luftverkehrsdrehscheibe zwischen Südostasien und Europa bekräftigt.

Im Rahmen des Kopenhagener Programms wird das Tourismusministerium von Ho-Chi-Minh-Stadt in Zusammenarbeit mit Vietnam Airlines, dem Tourismusministerium von Hanoi und der Saigontourist Group eine Roadshow zur Förderung des Tourismus veranstalten, auf der das unverwechselbare Produkt-Ökosystem und die unverwechselbaren Reiseerlebnisse des "neuen Ho-Chi-Minh-Stadt" vorgestellt werden - ein dynamisches, innovatives und global integriertes Reiseziel, das auf drei wichtigen Säulen beruht: