Minus 61 Prozent nach Gewinnwarnung! Dieser Windkraft-Aktie geht die Puste aus
Der Wiesbadener Erneuerbare-Energien-Entwickler ABO Energy hat die Märkte mit einer drastischen Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Die Aktie fiel zum Ende der Woche ins Bodenlose. Wie geht es jetzt weiter?
- ABO Energy warnt vor 95 Mio. Euro Verlust 2025.
- Aktie fiel von 34 Euro auf unter 12 Euro.
- Effizienzprogramm soll Rückkehr zur Gewinnzone bringen.
Statt eines erwarteten Nettogewinns zwischen 29 und 39 Millionen Euro rechnet das Unternehmen nun für 2025 mit einem Verlust von rund 95 Millionen Euro. Auch die operative Gesamtleistung fällt deutlich kleiner aus: Statt bis zu 580 Millionen Euro sollen es nur etwa 250 Millionen Euro werden.
Die Reaktion an der Börse fiel entsprechend heftig aus. Bereits am Mittwoch halbierte sich die Aktie, fiel von 34 Euro auf 15 Euro innerhalb weniger Stunden. Am Freitag krachte es erneut zweistellig und die Aktie fiel auf unter 12 Euro. Schließlich gingen die Papiere bei einem Kurs von 14 Euro ins Wochenende. Investoren stellen sich die Frage: Wie konnte die Lage innerhalb weniger Monate derart kippen?
Besonders brisant: Noch im Halbjahresbericht hatte ABO Energy seine Jahresziele bestätigt und ein starkes zweites Halbjahr in Aussicht gestellt. Nun die Kehrtwende. Der Konzern verweist auf ein äußerst schwieriges Marktumfeld, vor allem bei Windkraft-Auktionen in Deutschland. Dort führten Überzeichnungen zu deutlich niedrigeren Einspeisevergütungen – ein Rückschlag für die Wirtschaftlichkeit mehrerer Projekte. In der Folge verschieben sich zentrale Windparks ins Jahr 2026, zusätzlich mussten Neubewertungen und Sonderabschreibungen vorgenommen werden.
Um gegenzusteuern, startet ABO Energy ein umfassendes Effizienz- und Transformationsprogramm. Prozesse und Strukturen sollen angepasst, das Länderportfolio gestrafft und künftig mehr fertige Anlagen im Eigenbestand betrieben werden. Ziel ist die Rückkehr in die Gewinnzone im Jahr 2026.
Für die Aktie bleibt die Lage jedoch angespannt. Analysten erwarten weitere Abstufungen, Metzler hat das Kursziel bereits auf 30 Euro reduziert. Kurzfristig fehlt es an Sichtbarkeit, weshalb viele Marktteilnehmer Abstand halten. Bestehende Aktionäre stehen vor einem Dilemma: Ein Verkauf würde schmerzhafte Verluste realisieren, doch ein Turnaround ist erst in zwei Jahren realistisch.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die ABO Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,33 % und einem Kurs von 13,75EUR auf Tradegate (21. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.