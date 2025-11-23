Cashflow für Anleger
Diese Aktie zahlt satte +5,15 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +4,03 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Sonae SGPS ist ein diversifiziertes Unternehmen mit starker Marktstellung im Einzelhandel und innovativen Ansätzen in digitalen und nachhaltigen Lösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Sonae SGPS nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Sonae SGPS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,15 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,03 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Sonae SGPS verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,15 %.
Mit +5,15 % Dividendenrendite bietet Sonae SGPS ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,03 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Sonae SGPS für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,15 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,33.
Sonae SGPS weißt eine Marktkapitalisierung von 2,97 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,15 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Sonae SGPS Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.11.2025
Mit einer Performance von +3,63 % konnte die Sonae SGPS Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2025
|0,059210
|+5,00 %
|+5,15 %
|2024
|0,056390
|+5,01 %
|+5,77 %
|2023
|0,053700
|+5,09 %
|+5,31 %
|2022
|0,0511
|+5,14 %
|+4,96 %
|2021
|0,048600
|0,00 %
|+5,93 %
Warum Sonae SGPS für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,15 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +4,03 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 10,33
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Sonae SGPS Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,10 %
|1 Monat
|+5,29 %
|3 Monate
|+10,16 %
|1 Jahr
|+58,67 %
Informationen zur Sonae SGPS Aktie
Es gibt 2 Mrd. Sonae SGPS Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,97 Mrd. € wert.
Sonae SGPS Aktie jetzt kaufen?
Ob die Sonae SGPS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sonae SGPS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.