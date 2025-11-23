Diese Aktie zahlt satte +5,15 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Sonae SGPS ist ein diversifiziertes Unternehmen mit starker Marktstellung im Einzelhandel und innovativen Ansätzen in digitalen und nachhaltigen Lösungen.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Sonae SGPS nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Sonae SGPS gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,15 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,03 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,33 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

