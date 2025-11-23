    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht
    Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 47/25

    In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.

    Insiderkäufe vom 17.11.25 bis 23.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    MAX Automation SE
    		1 1,20 Mio. 300,00 Tsd. Stk.
    LAIQON AG
    		2 407,53 Tsd. 4 Stk.
    Siemens Aktiengesellschaft
    		1 227,95 Tsd. 1.000 Stk.
    Daimler Truck Holding AG
    		2 181,69 Tsd. 5,30 Tsd. Stk.
    CONVALUE SE
    		1 108,10 Tsd. 235,00 Tsd. Stk.
    init innovation in traffic systems SE
    		1 97,91 Tsd. 2,20 Tsd. Stk.
    PUMA SE
    		1 85,64 Tsd. 5,50 Tsd. Stk.
    SFC Energy AG
    		2 74,24 Tsd. 6,00 Tsd. Stk.
    Alexanderwerk Aktiengesellschaft
    		1 51,86 Tsd. 3,54 Tsd. Stk.
    TKMS AG & Co. KGaA
    		1 24,05 Tsd. 350 Stk.
    GRENKE AG
    		1 7,03 Tsd. 500 Stk.
    Trade & Value AG
    		1 2,45 Tsd. 1,63 Tsd. Stk.

    Insiderverkäufe vom 17.11.25 bis 23.11.25

    Unternehmen Anzahl Volumen Stücke
    Shelly Group PLC
    		4 610,11 Tsd. 10,92 Tsd. Stk.




    Verfasst von Directors Dealings
