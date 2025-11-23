    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Südafrika hat trotz globaler Spannungen wichtige Ziele erreicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Südafrika erreicht wichtige Ziele beim G20-Gipfel.
    • Internationale Zusammenarbeit trotz geopolitischer Spannungen.
    • Fokus auf Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika.

    JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Südafrika hat der gemeinnützigen Organisation Global Citizen zufolge trotz globaler Spannungen wichtige Ziele beim G20-Gipfel erreicht. Das zweitägige Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer an diesem Wochenende in Johannesburg sende damit ein starkes Signal: "Trotz äußerst schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen hat dieser G20-Gipfel gezeigt, dass internationale Zusammenarbeit möglich bleibt, wenn Staaten Verantwortung übernehmen", sagte Michael Sheldrick von Global Citizen.

    Die südafrikanische G20-Präsidentschaft habe es geschafft, eine breite Koalition der Willigen zu mobilisieren, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika zu beschleunigen. Auf dem Kontinent leben noch immer rund 600 Millionen Menschen ohne Strom.

    An diesem Sonntag endet der erste G20-Gipfel auf afrikanischem Boden. Bereits am Vortag nahmen die Teilnehmer einstimmig eine Abschlusserklärung an. Überschattet wurde das Treffen vom US-Friedensplan für die Ukraine. Die USA selbst boykottieren die Gipfel jedoch./kpa/DP/zb





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
