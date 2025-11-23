Südafrika hat trotz globaler Spannungen wichtige Ziele erreicht

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Südafrika hat der gemeinnützigen Organisation Global Citizen zufolge trotz globaler Spannungen wichtige Ziele beim G20-Gipfel erreicht. Das zweitägige Treffen der führenden Industrie- und Schwellenländer an diesem Wochenende in Johannesburg sende damit ein starkes Signal: "Trotz äußerst schwieriger geopolitischer Rahmenbedingungen hat dieser G20-Gipfel gezeigt, dass internationale Zusammenarbeit möglich bleibt, wenn Staaten Verantwortung übernehmen", sagte Michael Sheldrick von Global Citizen.

Die südafrikanische G20-Präsidentschaft habe es geschafft, eine breite Koalition der Willigen zu mobilisieren, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Afrika zu beschleunigen. Auf dem Kontinent leben noch immer rund 600 Millionen Menschen ohne Strom.

An diesem Sonntag endet der erste G20-Gipfel auf afrikanischem Boden. Bereits am Vortag nahmen die Teilnehmer einstimmig eine Abschlusserklärung an. Überschattet wurde das Treffen vom US-Friedensplan für die Ukraine. Die USA selbst boykottieren die Gipfel jedoch./kpa/DP/zb



