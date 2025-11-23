Grünen-Vorsitzende Brantner warnt vor 'Trump-Putin Pakt'

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) aufgefordert, als Reaktion auf den umstrittenen US-Plan mit aller Kraft europäische Unterstützung für die Ukraine zu organisieren. Wenn Merz nicht zudem dafür sorge, dass Europa mit am Tisch sitze, "wird Europa und nicht nur die Ukraine auf der Speisekarte stehen", warnte sie. Und: "Der Trump-Putin Pakt kann gar nicht ohne Europa umgesetzt werden."

Brantner forderte, der Plan könne höchstens Auftakt für einen Verhandlungsprozess sein, nicht sein Ergebnis. Für tragbare Verhandlungen brauche es aber spürbaren Druck der EU auf Russland.