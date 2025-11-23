    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    CSU-Vize Weber fordert Ausbau der EU zu europäischer Nato

    Für Sie zusammengefasst
    • Weber fordert EU-Ausbau zur europäischen Nato
    • USA nicht mehr uneingeschränkt vertrauenswürdig
    • Ukraine darf Gebietsabtretungen nicht aufgezwungen werden

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - In der Diskussion über den neuen US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fordert der führende CSU-Europapolitiker Manfred Weber den Ausbau der EU zu einer europäischen Nato. "Auf die USA können wir uns nicht mehr uneingeschränkt verlassen", sagte der Vorsitzende der europäischen Parteienfamilie EVP der "Bild am Sonntag". Man erlebe "historische Stunden". Es gehe dabei nicht nur um die Ukraine, sondern "um die Sicherheit von uns allen".

    An dem US-Plan zum Ukraine-Krieg kritisierte Weber, dass die Ukraine nach den dort aufgeführten Punkten Teile ihres Staatsgebietes aufgeben und die Größe ihrer Streitkräfte begrenzen soll. Der CSU-Politiker sagte dazu, die Abtretung von Gebieten dürfe der Ukraine nicht aufgezwungen werden. Zudem müsse sie militärisch gestärkt und nicht geschwächt werden.

    Vertreter von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der EU versuchen derzeit, aus ihrer Sicht inakzeptable Zugeständnisse an Russland aus dem 28-Punkte-Plan der Amerikaner herauszuverhandeln. Er sieht auch vor, dass die Nato auf jegliche Erweiterung verzichtet./aha/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    CSU-Vize Weber fordert Ausbau der EU zu europäischer Nato In der Diskussion über den neuen US-Plan für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fordert der führende CSU-Europapolitiker Manfred Weber den Ausbau der EU zu einer europäischen Nato. "Auf die USA können wir uns nicht mehr …