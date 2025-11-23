US-Plan Verrat am transatlantischen Verhältnis

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor Folgen des Ukraine-Plans der USA für ganz Europa gewarnt. Die Europäer müssten alles daransetzen, die USA doch noch zu einer Änderung "dieses Diktatfriedens zu bewegen", sagte Gabriel dem "Tagesspiegel" (Montag). "Der Ukraine und Europa droht sonst ein zweites Versailles und der Verlust seiner inneren und äußeren Stabilität."

Der Versailler Vertrag beendete formal den Ersten Weltkrieg und legte Deutschland umfangreiche Reparationsleistungen und Gebietsabtretungen auf. Eine dauerhafte Befriedigung wurde damit nicht erreicht.