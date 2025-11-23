    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    US-Plan Verrat am transatlantischen Verhältnis

    • Gabriel warnt vor Folgen des US-Ukraine-Plans.
    • Europa muss USA zu Änderungen des Plans bewegen.
    • Verlust der Stabilität droht bei Umsetzung des Plans.

    BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor Folgen des Ukraine-Plans der USA für ganz Europa gewarnt. Die Europäer müssten alles daransetzen, die USA doch noch zu einer Änderung "dieses Diktatfriedens zu bewegen", sagte Gabriel dem "Tagesspiegel" (Montag). "Der Ukraine und Europa droht sonst ein zweites Versailles und der Verlust seiner inneren und äußeren Stabilität."

    Der Versailler Vertrag beendete formal den Ersten Weltkrieg und legte Deutschland umfangreiche Reparationsleistungen und Gebietsabtretungen auf. Eine dauerhafte Befriedigung wurde damit nicht erreicht.

    Die Pläne der Regierung von US-Präsident Donald Trump hätten sehr weitreichende Konsequenzen für die Europäer", sagte Gabriel, der auch Vorsitzender der Atlantik-Brücke ist, weiter. Und: "Der Plan kommt einem Verrat an allem gleich, was bislang unser transatlantisches Verhältnis ausgemacht hat."

    Sollte der sogenannte 28-Punkte-Plan Realität werden, dürfe sich "niemand mehr Illusionen über das Verhältnis der USA zu Europa" machen. "Die Vereinigten Staaten sind dann nicht mehr unser Bündnispartner, sondern verbünden sich mit Europas ärgstem Feind", sagte der frühere SPD-Vorsitzende. "Dann können und dürfen wir uns nicht mehr auf den Beistand der USA im Falle einer russischen Aggression verlassen."/cn/DP/zb






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
