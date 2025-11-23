Neuwahl des Präsidiums der Johanniter-Unfall-Hilfe / Delegiertenversammlung wählt neues Leitungsgremium (FOTO)
Berlin (ots) - Bei der alle vier Jahre stattfindenden Wahl des Präsidiums auf
der Delegiertenversammlung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wurde der amtierende
Präsident Volker Bescht, Brigadegeneral a.D., in seinem Amt bestätigt.
Bei der anschließenden turnusgemäßen Neuwahl des Präsidiums wurde Dr. Henriette
Micke, Landesärztin des Landesverbands Sachsen-Anhalt/Thüringen, zur
Vizepräsidentin gewählt. Zum Vizepräsidenten wurde Alexander Graf v. Gneisenau
gewählt. Er hatte bereits von 2017 bis 2021 die Position des Vizepräsidenten
inne und war zuvor ehrenamtlich als Landesvorstand der Johanniter in Bayern
tätig.
Bei der anschließenden turnusgemäßen Neuwahl des Präsidiums wurde Dr. Henriette
Micke, Landesärztin des Landesverbands Sachsen-Anhalt/Thüringen, zur
Vizepräsidentin gewählt. Zum Vizepräsidenten wurde Alexander Graf v. Gneisenau
gewählt. Er hatte bereits von 2017 bis 2021 die Position des Vizepräsidenten
inne und war zuvor ehrenamtlich als Landesvorstand der Johanniter in Bayern
tätig.
Bei der darauffolgenden Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums wählten die
Delegierten Anna Appelt (Landesverband Sachsen), David Bercher (Landesverband
Baden-Württemberg), Hans-Martin Grusnick (Landesverband Nord), Prof. Dr. Simon
Little (Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saar), Dr. Daniel Obitz
(Landesverband Nordrhein-Westfalen), Kerstin Richter (Landesverband Hessen/
Rheinland-Pfalz/ Saar), Georg Seidl (Landesverband Bayern) und Anne-Christina
Wegner, Landespfarrerin des Landesverbandes Sachsen-Anhalt/Thüringen, ins Amt.
Als Mitglied kraft Amtes gehört dem Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe
weiterhin der Ordenswerkmeister des Johanniterordens an. Diese Funktion wird
aktuell von Felix v. Saucken wahrgenommen.
Das Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe
Das Präsidium setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, der
Vizepräsidentin und acht weiteren Mitgliedern, unter denen ein Arzt, ein Pfarrer
sowie je ein Fachmann für Ausbildungsfragen und für wirtschaftliche Fragen sein
sollen. Hinzu tritt der Ordenswerkmeister. Die Mitglieder des Präsidiums sind
ehrenamtlich tätig.
Das Präsidium trifft die Grundentscheidungen zur Verbandspolitik der
Johanniter-Unfall-Hilfe und beschließt Leitlinien für die Tätigkeit des
Bundesvorstandes sowie der Landesvorstände. Es überwacht die Geschäftsführung.
Über die Johanniter-Unfall-Hilfe
Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine
der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes
Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den
Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege
von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter
Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen
Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im
Ausland. Weitere Informationen unter Johanniter-Unfall-Hilfe
(https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/) .
