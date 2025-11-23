    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neuwahl des Präsidiums der Johanniter-Unfall-Hilfe / Delegiertenversammlung wählt neues Leitungsgremium (FOTO)

    Berlin (ots) - Bei der alle vier Jahre stattfindenden Wahl des Präsidiums auf
    der Delegiertenversammlung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wurde der amtierende
    Präsident Volker Bescht, Brigadegeneral a.D., in seinem Amt bestätigt.

    Bei der anschließenden turnusgemäßen Neuwahl des Präsidiums wurde Dr. Henriette
    Micke, Landesärztin des Landesverbands Sachsen-Anhalt/Thüringen, zur
    Vizepräsidentin gewählt. Zum Vizepräsidenten wurde Alexander Graf v. Gneisenau
    gewählt. Er hatte bereits von 2017 bis 2021 die Position des Vizepräsidenten
    inne und war zuvor ehrenamtlich als Landesvorstand der Johanniter in Bayern
    tätig.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    26,14€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,57€
    Basispreis
    1,90
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei der darauffolgenden Wahl der weiteren Mitglieder des Präsidiums wählten die
    Delegierten Anna Appelt (Landesverband Sachsen), David Bercher (Landesverband
    Baden-Württemberg), Hans-Martin Grusnick (Landesverband Nord), Prof. Dr. Simon
    Little (Landesverband Hessen/ Rheinland-Pfalz/ Saar), Dr. Daniel Obitz
    (Landesverband Nordrhein-Westfalen), Kerstin Richter (Landesverband Hessen/
    Rheinland-Pfalz/ Saar), Georg Seidl (Landesverband Bayern) und Anne-Christina
    Wegner, Landespfarrerin des Landesverbandes Sachsen-Anhalt/Thüringen, ins Amt.

    Als Mitglied kraft Amtes gehört dem Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe
    weiterhin der Ordenswerkmeister des Johanniterordens an. Diese Funktion wird
    aktuell von Felix v. Saucken wahrgenommen.

    Das Präsidium der Johanniter-Unfall-Hilfe

    Das Präsidium setzt sich zusammen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, der
    Vizepräsidentin und acht weiteren Mitgliedern, unter denen ein Arzt, ein Pfarrer
    sowie je ein Fachmann für Ausbildungsfragen und für wirtschaftliche Fragen sein
    sollen. Hinzu tritt der Ordenswerkmeister. Die Mitglieder des Präsidiums sind
    ehrenamtlich tätig.

    Das Präsidium trifft die Grundentscheidungen zur Verbandspolitik der
    Johanniter-Unfall-Hilfe und beschließt Leitlinien für die Tätigkeit des
    Bundesvorstandes sowie der Landesvorstände. Es überwacht die Geschäftsführung.

    Über die Johanniter-Unfall-Hilfe

    Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000
    ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine
    der großen Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein bedeutendes
    Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den
    Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege
    von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter
    Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen
    Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im
    Ausland. Weitere Informationen unter Johanniter-Unfall-Hilfe
    (https://www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/) .

    Pressekontakt:

    Juliane Flurschütz, Stellvertretende Pressesprecherin
    Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Bundesgeschäftsstelle
    Tel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409
    E-Mail: mailto:medien@johanniter.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14240/6164319
    OTS: Johanniter Unfall Hilfe e.V.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Bayer-Aktie, die seit Jahren schwankt und aktuell bei etwa 27,28 Euro liegt. Die Diskussion ist geprägt von Unsicherheiten, hoher Volatilität und spekulativen Bewegungen. Es werden rechtliche Streitigkeiten, mögliche Kapitalmaßnahmen und positive Nachrichten wie Medikamentenzulassungen thematisiert, wobei die Stimmung insgesamt abwartend und skeptisch ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neuwahl des Präsidiums der Johanniter-Unfall-Hilfe / Delegiertenversammlung wählt neues Leitungsgremium (FOTO) Bei der alle vier Jahre stattfindenden Wahl des Präsidiums auf der Delegiertenversammlung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. wurde der amtierende Präsident Volker Bescht, Brigadegeneral a.D., in seinem Amt bestätigt. Bei der anschließenden …