Rendite statt Zinsen
Dividendenkracher mit +21,12 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Challenger ist ein innovativer Anbieter in der Luft- und Raumfahrttechnik, spezialisiert auf Triebwerke und Flugzeugkomponenten. Es konkurriert mit GE Aviation, Rolls-Royce und Pratt & Whitney. Durch umweltfreundliche Technologien und starke F&E hebt es sich ab.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Challenger nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Challenger gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,36 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,12 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,99 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Challenger verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,36 %.
Mit +3,36 % Dividendenrendite bietet Challenger ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,12 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Challenger für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,36 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,99.
Challenger weißt eine Marktkapitalisierung von 3,29 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,36 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Challenger Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.11.2025
Die Challenger Aktie notiert aktuell bei 4,7600€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -0,83 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0400 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,300000
|+7,14 %
|+3,36 %
|2025
|0,280000
|+12,00 %
|+4,50 %
|2024
|0,25
|+6,38 %
|+3,61 %
|2023
|0,235000
|+6,82 %
|+3,34 %
|2022
|0,220000
|+131,58 %
|+3,21 %
|2021
|0,095000
|0,00 %
|+1,46 %
Warum Challenger für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,36 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +21,12 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,99
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Challenger Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,42 %
|1 Monat
|-6,67 %
|3 Monate
|-1,65 %
Informationen zur Challenger Aktie
Es gibt 692 Mio. Challenger Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,29 Mrd. € wert.
Challenger Aktie jetzt kaufen?
Ob die Challenger Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Challenger Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.