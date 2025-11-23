Prof. Dr.-Ing. Doris Aschenbrenner
Wert von Daten für die Recyclingbranche! "No data, no AI" / Forderung besserer Datengrundlagen für eine digitale, effiziente Kreislaufwirtschaft (FOTO)
Berlin / Aalen (ots) - Ohne Daten keine Kreislaufwirtschaft, ohne
Kreislaufwirtschaft keine Zukunft. Unter diesem Leitmotiv kamen im Inno-Hub
Berlin Expert:innen aus Industrie, Forschung, Start-ups, Politik und
Zivilgesellschaft zur Konferenz "Let's Talk About Data" zusammen. Gastgeberin
Prof. Dr. Doris Aschenbrenner von der Hochschule Aalen und Maria Bossmann vom
Projektträger Z-U-G "Ideenwerkstatt Leuchttürme" führten durch einen Tag voller
Impulse und Debatten.
Im Mittelpunkt: Daten als Schlüsselressource für die Circular Economy - und die
Erkenntnis, dass Künstliche Intelligenz nur so gut ist - wie die Daten, auf
denen sie basiert. KI kann Prozesse beschleunigen, Muster erkennen und
Innovation ermöglichen - aber ohne hochwertige, zugängliche und
wiederverwendbare Daten bleibt sie ein Werkzeug ohne Material! Im Kreislauf der
Ressourcen sind Daten der Schlüssel zur intelligenten Transformation.
Zum Auftakt führte Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) mit einem inspirierenden Ritt durch die Geschichte
der Computerlinguistik in das Thema ein. Er zeigte, wie sich der Blick der
Wissenschaft auf Daten grundlegend verändert hat:
Früher versuchte man, die Welt mit strengen semantischen Modellen komplett zu
kontrollieren. Heute dominieren bei generativer KI stochastische,
datengetriebene Ansätze, die ohne große Datenmengen nicht funktionieren. Er
erläuterte die drei zentralen Forschungsfelder des DFKI - Twinned AI, Trusted AI
und Sustainable AI - und verwies besonders auf die Aktivitäten von DFKI4Planet
im Kontext nachhaltiger Digitalisierung. Für leises Schmunzeln und viel
Zustimmung sorgte seine treffende Metapher : "KI ist manchmal wie Tesafilm." Sie
könne analoge, unreflektierte Prozesse digital zusammenhalten - "aber die Gefahr
ist, sich mit der geklebten Lösung zufriedenzugeben, anstatt eine wirklich gute,
nachhaltige Lösung zu entwickeln".
Im anschließenden Policy-Block sprach Florian Pronold , Geschäftsführer des
Instituts Bauen und Umwelt e.V. und ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär
im Bundesumweltministerium.
Mit einem humorvollen Kommentar brachte er die Herausforderungen der Branche auf
den Punkt: "Traue keiner Umweltbilanz, die du nicht selbst gefälscht hast." Ein
Satz, der auf seinen Erfahrungen mit Verpackungsherstellern basiert - deren
Systeme laut eigener Aussage jeweils "das ökologischste" seien. Pronold betonte
die Bedeutung verlässlicher und gemeinsamer Standards wie der EPD (Environmental
Product Declaration), um Umweltinformationen vergleichbar und überprüfbar zu
