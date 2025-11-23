    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Prof. Dr.-Ing. Doris Aschenbrenner

    Wert von Daten für die Recyclingbranche! "No data, no AI" / Forderung besserer Datengrundlagen für eine digitale, effiziente Kreislaufwirtschaft (FOTO)

    Berlin / Aalen (ots) - Ohne Daten keine Kreislaufwirtschaft, ohne
    Kreislaufwirtschaft keine Zukunft. Unter diesem Leitmotiv kamen im Inno-Hub
    Berlin Expert:innen aus Industrie, Forschung, Start-ups, Politik und
    Zivilgesellschaft zur Konferenz "Let's Talk About Data" zusammen. Gastgeberin
    Prof. Dr. Doris Aschenbrenner von der Hochschule Aalen und Maria Bossmann vom
    Projektträger Z-U-G "Ideenwerkstatt Leuchttürme" führten durch einen Tag voller
    Impulse und Debatten.

    Im Mittelpunkt: Daten als Schlüsselressource für die Circular Economy - und die
    Erkenntnis, dass Künstliche Intelligenz nur so gut ist - wie die Daten, auf
    denen sie basiert. KI kann Prozesse beschleunigen, Muster erkennen und
    Innovation ermöglichen - aber ohne hochwertige, zugängliche und
    wiederverwendbare Daten bleibt sie ein Werkzeug ohne Material! Im Kreislauf der
    Ressourcen sind Daten der Schlüssel zur intelligenten Transformation.

    Zum Auftakt führte Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für
    Künstliche Intelligenz (DFKI) mit einem inspirierenden Ritt durch die Geschichte
    der Computerlinguistik in das Thema ein. Er zeigte, wie sich der Blick der
    Wissenschaft auf Daten grundlegend verändert hat:

    Früher versuchte man, die Welt mit strengen semantischen Modellen komplett zu
    kontrollieren. Heute dominieren bei generativer KI stochastische,
    datengetriebene Ansätze, die ohne große Datenmengen nicht funktionieren. Er
    erläuterte die drei zentralen Forschungsfelder des DFKI - Twinned AI, Trusted AI
    und Sustainable AI - und verwies besonders auf die Aktivitäten von DFKI4Planet
    im Kontext nachhaltiger Digitalisierung. Für leises Schmunzeln und viel
    Zustimmung sorgte seine treffende Metapher : "KI ist manchmal wie Tesafilm." Sie
    könne analoge, unreflektierte Prozesse digital zusammenhalten - "aber die Gefahr
    ist, sich mit der geklebten Lösung zufriedenzugeben, anstatt eine wirklich gute,
    nachhaltige Lösung zu entwickeln".

    Im anschließenden Policy-Block sprach Florian Pronold , Geschäftsführer des
    Instituts Bauen und Umwelt e.V. und ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär
    im Bundesumweltministerium.

    Mit einem humorvollen Kommentar brachte er die Herausforderungen der Branche auf
    den Punkt: "Traue keiner Umweltbilanz, die du nicht selbst gefälscht hast." Ein
    Satz, der auf seinen Erfahrungen mit Verpackungsherstellern basiert - deren
    Systeme laut eigener Aussage jeweils "das ökologischste" seien. Pronold betonte
    die Bedeutung verlässlicher und gemeinsamer Standards wie der EPD (Environmental
    Product Declaration), um Umweltinformationen vergleichbar und überprüfbar zu
