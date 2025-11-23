Wert von Daten für die Recyclingbranche! "No data, no AI" / Forderung besserer Datengrundlagen für eine digitale, effiziente Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Berlin / Aalen (ots) - Ohne Daten keine Kreislaufwirtschaft, ohne

Kreislaufwirtschaft keine Zukunft. Unter diesem Leitmotiv kamen im Inno-Hub

Berlin Expert:innen aus Industrie, Forschung, Start-ups, Politik und

Zivilgesellschaft zur Konferenz "Let's Talk About Data" zusammen. Gastgeberin

Prof. Dr. Doris Aschenbrenner von der Hochschule Aalen und Maria Bossmann vom

Projektträger Z-U-G "Ideenwerkstatt Leuchttürme" führten durch einen Tag voller

Impulse und Debatten.



Im Mittelpunkt: Daten als Schlüsselressource für die Circular Economy - und die

Erkenntnis, dass Künstliche Intelligenz nur so gut ist - wie die Daten, auf

denen sie basiert. KI kann Prozesse beschleunigen, Muster erkennen und

Innovation ermöglichen - aber ohne hochwertige, zugängliche und

wiederverwendbare Daten bleibt sie ein Werkzeug ohne Material! Im Kreislauf der

Ressourcen sind Daten der Schlüssel zur intelligenten Transformation.







Künstliche Intelligenz (DFKI) mit einem inspirierenden Ritt durch die Geschichte

der Computerlinguistik in das Thema ein. Er zeigte, wie sich der Blick der

Wissenschaft auf Daten grundlegend verändert hat:



Früher versuchte man, die Welt mit strengen semantischen Modellen komplett zu

kontrollieren. Heute dominieren bei generativer KI stochastische,

datengetriebene Ansätze, die ohne große Datenmengen nicht funktionieren. Er

erläuterte die drei zentralen Forschungsfelder des DFKI - Twinned AI, Trusted AI

und Sustainable AI - und verwies besonders auf die Aktivitäten von DFKI4Planet

im Kontext nachhaltiger Digitalisierung. Für leises Schmunzeln und viel

Zustimmung sorgte seine treffende Metapher : "KI ist manchmal wie Tesafilm." Sie

könne analoge, unreflektierte Prozesse digital zusammenhalten - "aber die Gefahr

ist, sich mit der geklebten Lösung zufriedenzugeben, anstatt eine wirklich gute,

nachhaltige Lösung zu entwickeln".



Im anschließenden Policy-Block sprach Florian Pronold , Geschäftsführer des

Instituts Bauen und Umwelt e.V. und ehemaliger Parlamentarischer Staatssekretär

im Bundesumweltministerium.



Mit einem humorvollen Kommentar brachte er die Herausforderungen der Branche auf

den Punkt: "Traue keiner Umweltbilanz, die du nicht selbst gefälscht hast." Ein

Satz, der auf seinen Erfahrungen mit Verpackungsherstellern basiert - deren

Systeme laut eigener Aussage jeweils "das ökologischste" seien. Pronold betonte

die Bedeutung verlässlicher und gemeinsamer Standards wie der EPD (Environmental

Product Declaration), um Umweltinformationen vergleichbar und überprüfbar zu Seite 1 von 2 Seite 2 ►





