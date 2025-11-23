ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE feiert weltweite Premiere im Dover Street Market Paris

PARIS, 23. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 21. November 2025 lancierte ANTA seine gemeinsam mit dem belgischen Modedesigner Kris Van Assche entworfene Kollektion ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE mit einer weltweiten Premiere im avantgardistischen Concept Store Dover Street Market Paris. Die Kollektion ANTAZERO X KRIS VAN ASSCHE basiert auf nachhaltiger Innovation und verbindet Pariser Eleganz mit sportlicher Innovation. Sie präsentiert eine Kollektion, die neu definiert, wie Funktionsbekleidung nahtlos „von der Laufbahn auf die Straße" übertragen werden kann. Diese weltweite Markteinführung markierte den nachhaltigen Einstieg von ANTA in die globale Modeszene.

Der Dover Street Market, gemeinsam gegründet von der Designerin Rei Kawakubo und Adrian Joffe, gilt weithin als eine der einflussreichsten Multi-Brand-Einzelhandelsplattformen. Bekannt für seinen unverwechselbaren kuratorischen Ansatz, der High Fashion, Street Culture und Kunstinstallationen miteinander verbindet, ist er seit langem ein Symbol für den Eintritt internationaler Marken in die globale Modeelite. Als einer der Ursprungsorte des globalen Modediskurses hat Paris die ästhetische Ausrichtung des zeitgenössischen Designs geprägt. Der Dover Street Market Paris im Stadtteil Le Marais hat sich zu einem wichtigen Zentrum für globales Avantgarde-Design und grenzüberschreitende Ästhetik entwickelt.

Im Pop-up-Store des Dover Street Market Paris fügt sich die ästhetische Sprache der ANTAZERO X-KRIS-VAN-ASSCHE-Kollektion nahtlos in den Raum ein und schafft eine zurückhaltende, aber dennoch unverwechselbare visuelle Vision. Die Gäste schlendern durch einen von tiefen Schwarztönen dominierten Korridor und begegnen an den Wänden großformatigen Kampagnenbildern, um die stilistische Ausrichtung zu spüren. Die Reise endet in einem minimalistischen Raum, in dem die Besucher die Handwerkskunst, die Materialien und den Dialog zwischen Sport und Mode, Funktionalität und Ästhetik bewundern können.

Die ANTAZERO X-KRIS-VAN-ASSCHE-Kollektion wurde erstmals im September in Shanghai bei der ANTAZERO XKVA FW25-Präsentation vorgestellt. Die gesamte FW25-Kollektion wurde in Form einer Ausstellung präsentiert, die den Dialog zwischen „Shanghai und Paris", „Schwarz und Farbe" sowie „Sport und Mode" zum Ausdruck brachte. Im Dover Street Market Paris sind die für die weltweite Markteinführung kuratierten Stücke die repräsentativsten der Kollektion, die die fortschrittlichen nachhaltigen Innovationen von ANTA mit der unverwechselbaren Designsprache von Kris Van Assche verbindet: