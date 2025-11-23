Merz sollte von Stadtbild-Äußerung abrücken

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wird für seine Stadtbild-Aussagen auch aus der eigenen Partei weiter kritisiert. "Die Stadtbild-Äußerung ist absolut missglückt, und es wäre auch hilfreich, wenn der Bundeskanzler das irgendwo sagen würde, dass das Beispiel so missglückt war, weil unter Stadtbild stellt sich ja nun wirklich jeder was anderes vor", sagte der frühere Bundespräsident Christian Wulff Mitte der Woche in einem Talk der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Den Eindruck zu erwecken, die Probleme seien gelöst, wenn alle Menschen abgeschoben werden, die abgeschoben werden müssen, halte er für falsch und gefährlich, sagte Wulff weiter. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Politiker sagen "Wir haben drei Probleme in Deutschland: Migration, Migration, Migration." Oder ein anderer hat gesagt: "Die Mutter aller Probleme, Migration" - das ist dummes Zeug." So etwas gieße Öl ins Feuer.