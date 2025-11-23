    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPayPal AktievorwärtsNachrichten zu PayPal

    Wirtschaft

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbraucherzentralen befürworten digitalen Euro

    Wirtschaft - Verbraucherzentralen befürworten digitalen Euro
    Foto: Euromünze (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich für die Einführung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum bisherigen Bargeld. "Der digitale Euro kann uns unabhängiger von außereuropäischen Zahlungsdiensten machen", sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Ramona Pop, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).

    Aber nur, wenn er für Verbraucher "einfach nutzbar, sicher und datenschutzfreundlich gestaltet wird". Dafür müsse der digitale Euro online wie offline kostenfrei verfügbar sein, ergänzte Pop. "Er sollte Bargeld sinnvoll ergänzen, nicht verdrängen." Verbraucher müssten frei entscheiden können, ob sie bar oder digital zahlen wollen.

    Die Europäische Zentralbank, die nationalen Notenbanken und der EU-Gesetzgeber arbeiten derzeit mit Hochdruck am Projekt eines digitalen Euro. Es geht um elektronisches Zentralbankgeld, das Scheinen und Münzen gleichgestellt ist und überall in der Eurozone zum Einsatz kommen soll. Mit dem Projekt reagieren die Europäer auf den Siegeszug des elektronischen Bezahlens und den Umstand, dass der Kontinent dabei weitgehend von US-Dienstleistern wie Paypal, Visa oder Mastercard abhängig ist. Kritiker befürchten, dass mit dem digitalen Euro eine schleichende Abschaffung des Bargelds einhergehen könnte, was die Beteiligten zurückweisen. Nach bisherigen Planungen könnte der digitale Euro 2029 an den Start gehen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PayPal - A14R7U - US70450Y1038

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PayPal. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der PayPal-Aktie. Die Nutzer diskutieren, ob der Kurs den tatsächlichen Unternehmenswert widerspiegelt, spekulieren über Übernahmen und betonen die Bedeutung von Aktienrückkäufen bei niedrigen Kursen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wirtschaft Verbraucherzentralen befürworten digitalen Euro Die deutschen Verbraucherzentralen sprechen sich für die Einführung eines digitalen Euro aus - also eines elektronischen Pendants zum bisherigen Bargeld. "Der digitale Euro kann uns unabhängiger von …