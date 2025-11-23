Top-Artikel der Kalenderwoche 47/25 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Italien greift nach dem Gold der Bürger – sind die Deutschen als nächstes dran?
Italien plant Goldsteuern und strengere Bargeldgrenzen. Jan Willhöft erklärt, warum Europas Staaten immer härter durchgreifen und weshalb Anleger jetzt verstehen müssen, wie ihre Enteignung beginnt.
Turbo erst mit Verzögerung: So reagiert die Nvidia-Aktie auf Quartalszahlen
Anleger und Investoren warten gespannt auf die wichtigsten Quartalszahlen der aktuellen Saison. Doch Nvidias Mega-Rallye wird selten am Earnings-Day entschieden – sie passiert meist zwischen den Zahlen.
Gold hat mächtig Schlagseite – und die wahre Gefahr steht erst noch bevor
Der Goldpreis taumelt. Sinkende Zinssenkungshoffnungen und fehlende US-Daten drücken den Markt. Doch ein unsichtbarer Käufer sorgt im Hintergrund dafür, dass eine überraschende Trendwende jederzeit möglich bleibt.
Saab landet Milliardenauftrag für Kampfjets
Saab sichert sich einen Großauftrag in Kolumbien und liefert moderne Gripen-Jets, die das Land für eine umfassende Erneuerung seiner Luftwaffe einsetzt.
Aktie am Boden! Analysten rechnen mit Kursverdopplung bei diesem Finanzkonzern
Die Erholung bei Grenke nimmt Fahrt auf – und laut einer neuen Analyse von Berenberg könnte das erst der Anfang sein. Die Experten sprechen von einer "Zeit für ein Re-Rating."
Nvidia hält die KI-Rallye am Leben: Aktie legt nachbörslich mehr als 6% zu!
KI-Stimmungstest bestanden! Der wertvollste Konzern der Welt schlägt mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street. Der starke Ausblick für das vierte Quartal lässt die Aktie nachbörslich weiter klettern.
Rheinmetall wird zum 50-Milliarden-Monster: Kursziele steigen – Zweifel auch
Rheinmetall erhält nach dem Kapitalmarkttag kräftigen Rückenwind von Analysten, doch nicht alle Häuser sehen weiteres Kurspotenzial. Einige warnen vor überhöhten Erwartungen und bereits eingepreisten Zielen.
Eine Feinunze Ernüchterung: Gold bricht um 3,5% ein
Ein gemischter Jobbericht und Zweifel an einer baldigen Fed-Lockerung drücken den Goldpreis. Ohne klare Zinsperspektive verliert das Edelmetall seinen Rückenwind, warnen Analysten.