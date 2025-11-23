    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Streik in Belgien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Auch Flug- und Zugverkehr betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Streiks in Belgien ab Montag: Verkehr stark beeinträchtigt
    • Schulen, Müllabfuhr und Flüge betroffen, massive Ausfälle
    • Regierung plant Sparmaßnahmen, Proteste der Gewerkschaften

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Zug- und Flugausfälle, Schulen dicht, Müllabfuhr kommt nicht: Streiks an drei Tagen dürften ab Montag in Belgien den Verkehr und öffentlichen Raum erheblich beeinträchtigen. Die belgischen Gewerkschaften sagen damit der Mitte-Rechts-Koalitionsregierung den Kampf gegen ihre angekündigten Sparmaßnahmen an.

    Die belgische Staatsbahn SNCB hat ihren Fahrplan bereits zum Sonntagabend reduziert. Am Montag soll voraussichtlich nur jeder zweite Zug verkehren, hieß es. Besonders stark betroffen bis Mittwoch werden laut der Nachrichtenagentur Belga die Züge im geschäftigen Berufsverkehr sein.

    Am Dienstag sollen auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Streik treten - also die Angestellten in Schulen, Kindertagesstätten, Post, Müllabfuhr, Gesundheitswesen und öffentlichem Nahverkehr.

    Ihren Höhepunkt dürften die Beeinträchtigungen am Mittwoch erreichen: Dann wollen sich auch Gewerkschaften im privaten Sektor dem Streik anschließen.

    Brüssel muss sparen - aber wo?

    An den beiden größten Airports Belgiens in Brüssel und Charleroi sollen am Mittwoch keine Flüge starten, wie die Flughäfen mitteilten. Auf ankommende Flüge sollten sich demnach die Streiks des Sicherheits- und Bodenpersonals voraussichtlich ebenfalls auswirken.

    Die belgische Regierung hat weitreichende Sparmaßnahmen angekündigt, um 10 Milliarden Euro bis 2030 einzusparen. Belgien, eines der am höchsten verschuldeten EU-Länder, muss massiv sparen, um die Schulden- und Defizitregeln der Europäischen Union zu erfüllen.

    Gleichzeitig ist Belgien im Rahmen der NATO-Pläne verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren drastisch zu erhöhen. Die Regierung steht zunehmend unter Druck von Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Im Oktober demonstrierten rund 100.000 Menschen in Brüssel gegen die geplanten Sparmaßnahmen./dpu/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Streik in Belgien Auch Flug- und Zugverkehr betroffen Zug- und Flugausfälle, Schulen dicht, Müllabfuhr kommt nicht: Streiks an drei Tagen dürften ab Montag in Belgien den Verkehr und öffentlichen Raum erheblich beeinträchtigen. Die belgischen Gewerkschaften sagen damit der …